Bandar Lampung (Lampost.co) — Sinyal kehadiran Vivo X300 Ultra di Indonesia semakin kuat. Smartphone flagship itu tercatat di situs Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) milik Kementerian Perindustrian.

Dalam database IMEI global, Vivo X300 Ultra terdaftar dengan kode produk V2562. Perangkat tersebut diajukan PT Vivo Mobile Indonesia.

Berdasarkan pantauan, ponsel itu meraih nilai TKDN 39,93 persen. Angka tersebut melampaui syarat minimal 35 persen.

Capaian itu membuat Vivo X300 Ultra secara administratif siap masuk pasaran Indonesia. Meski begitu, Vivo Indonesia belum mengumumkan jadwal peluncuran resminya.

Jadwal Rilis Vivo X300 Ultra Masih Misterius

Menariknya, Vivo X300 Ultra bahkan belum meluncur di pasar China. Rumor yang beredar menyebutkan debut global terjadi pada kuartal pertama 2026.

Periode peluncuran bisa berlangsung antara Maret hingga April 2026. Indonesia berpeluang masuk dalam gelombang rilis awal. Jika mengikuti pola sebelumnya, Vivo bisa merilis varian Ultra tidak lama setelah debut global.

Bocoran Spesifikasi Vivo X300 Ultra

Kamera Ganas dengan Resolusi 200 MP Ganda

Sektor kamera menjadi daya tarik utama Vivo X300 Ultra. Ponsel itu akan membawa dua kamera belakang beresolusi 200 MP.

Salah satunya berfungsi sebagai kamera telefoto teleskop. Kamera itu untuk kebutuhan zoom jarak jauh tanpa kehilangan detail.

Untuk melengkapi sistem fotografi, Vivo menyematkan sensor ultrawide 50 MP. Kombinasi itu memberi fleksibilitas tinggi untuk fotografi profesional.

Performa Flagship dengan Snapdragon Terbaru

Vivo X300 Ultra akan mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan menjadi prosesor flagship terbaru dari Qualcomm.

Chipset tersebut menjanjikan performa tinggi dengan efisiensi daya yang lebih baik. Aktivitas gaming berat dan multitasking intens bakal terasa lebih stabil.

Dukungan itu menempatkan Vivo X300 Ultra di kelas premium sejajar dengan flagship Android terbaik.

Layar LTPO AMOLED 2K yang Tajam dan Halus

Dari sisi tampilan, Vivo X300 Ultra memakai panel LTPO AMOLED datar berukuran 6,82 inci. Resolusinya mencapai 2K 1440 x 3168 piksel. Refresh rate adaptif hingga 120 Hz membuat animasi terlihat mulus. Teknologi LTPO membantu menghemat daya saat layar menampilkan konten statis.

Baterai Jumbo 7.000 mAh Jadi Daya Tarik Baru

Vivo X300 Ultra mengikuti tren flagship dengan baterai berkapasitas besar. Perangkat itu akan membawa baterai 7.000 mAh.

Kapasitas itu tergolong sangat besar untuk ponsel kelas premium. Pengguna bisa menikmati daya tahan ekstra untuk penggunaan intensif. Namun, belum ada bocoran resmi soal teknologi pengisian daya.

Prediksi Harga Vivo X300 Ultra di Indonesia

Hingga kini, Vivo belum mengumumkan harga resmi Vivo X300 Ultra, baik pasar China maupun global masih menunggu kepastian.

Sebagai gambaran, Vivo X300 Pro saat ini di Indonesia memiliki harga Rp18.999.000. Varian Ultra jelas berada satu tingkat di atasnya.

Namun, peningkatan spesifikasi signifikan bisa membuat harga Vivo X300 Ultra menembus Rp20 juta. Angka itu masih bisa berubah saat peluncuran resmi.