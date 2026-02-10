Bandar Lampung (Lampost.co) — Kabar mengenai kehadiran generasi terbaru flagship Samsung, Galaxy S26 Ultra, semakin memanas di awal tahun 2026 ini. Sebagai suksesor dari seri S25 yang sukses tahun lalu, Galaxy S26 Ultra diprediksi akan membawa perubahan signifikan. Perubahan tersebut mulai dari desain bodi yang lebih ramping hingga integrasi kecerdasan buatan (AI) yang lebih mendalam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim redaksi per 10 Februari 2026, Samsung diperkirakan akan menggelar acara akbar Galaxy Unpacked pada 25 Februari 2026. Berikut adalah rangkuman bocoran spesifikasi, fitur utama, dan estimasi harga untuk pasar Indonesia.

Desain Lebih Ergonomis dan Material Baru

Berbeda dengan generasi sebelumnya yang mengandalkan sudut tajam, Galaxy S26 Ultra dikabarkan akan mengusung sudut yang sedikit lebih membulat (rounded corners) untuk meningkatkan kenyamanan genggaman. Perangkat ini diprediksi memiliki ketebalan hanya 7,9 mm. Dengan demikian, perangkat ini menjadi salah satu seri Ultra tertipis yang pernah dibuat.

Menariknya, muncul rumor bahwa Samsung mungkin akan kembali menggunakan rangka aluminium berkualitas tinggi yang lebih ringan atau material komposit baru untuk menekan bobot perangkat hingga 214 gram. Sebab, setelah beberapa tahun menggunakan titanium, perubahan material ini dinilai penting.

Layar 6,9 Inci dengan Fitur Privacy Display

Layar Galaxy S26 Ultra disebut akan melebar hingga 6,9 inci dengan panel Dynamic AMOLED 2X beresolusi QHD+. Salah satu inovasi yang paling dinanti adalah teknologi Privacy Display. Teknologi ini memungkinkan konten di layar tidak dapat dilihat dari sudut kemiringan tertentu. Dengan demikian, kerahasiaan pengguna di tempat umum tetap terjaga.

Tingkat kecerahan puncak (peak brightness) diprediksi mencapai 3.000 hingga 3.500 nits, memastikan visibilitas maksimal di bawah terik matahari Lampung sekalipun.

Performa Monster: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Untuk sektor dapur pacu, Samsung dipastikan membekali varian Ultra dengan chipset terbaru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 8 Elite Gen 5 di seluruh wilayah pemasaran. Chipset ini dirancang dengan arsitektur 3nm yang memberikan efisiensi daya luar biasa. Selain itu, performa AI pada chipset ini juga melonjak drastis.

Dukungan RAM mulai dari 12GB hingga 16GB LPDDR5X serta memori internal berbasis UFS 4.0 hingga 1TB akan menjamin kelancaran multitasking dan pemrosesan video 8K tanpa hambatan.

Kamera 200MP dan Peningkatan Zoom Optik

Sektor fotografi tetap menjadi nilai jual utama. Galaxy S26 Ultra akan kembali mengusung sensor utama 200MP dengan bukaan lensa (aperture) f/1.4 yang lebih lebar untuk menangkap cahaya lebih baik di malam hari. Adapun konfigurasi kamera belakang lainnya meliputi:

Kamera Ultrawide 50MP dengan sensor terbaru.

Kamera Periskop 50MP dengan kemampuan 5x atau 10x optical zoom yang lebih stabil.

Kamera Telefoto 10MP untuk potret jarak dekat.

Sistem Operasi dan Galaxy AI 2026

Perangkat ini akan langsung menjalankan Android 16 dengan antarmuka One UI 8.5. Samsung dikabarkan memperluas ekosistem Galaxy AI mereka, termasuk fitur penerjemah bahasa real-time yang lebih natural dan asisten pengeditan video berbasis AI. Selain itu, akan ada integrasi yang lebih dalam dengan asisten digital generasi baru.

Estimasi Harga di Indonesia

Meskipun belum ada rilis resmi dari Samsung Indonesia, melihat tren kenaikan biaya produksi chipset dan memori global di tahun 2026, berikut adalah prediksi harga Galaxy S26 Ultra:

Varian 256GB: Rp 25.999.000 – Rp 26.999.000

Rp 25.999.000 – Rp 26.999.000 Varian 512GB: Rp 28.999.000 – Rp 29.999.000

Rp 28.999.000 – Rp 29.999.000 Varian 1TB: Rp 32.999.000 – Rp 33.999.000

Pre-order di Indonesia kemungkinan besar akan dibuka segera setelah peluncuran global pada akhir Februari. Selanjutnya, ketersediaan unit di gerai resmi akan dimulai pada 11 Maret 2026. Bagi para penggemar gadget di Lampung, bersiaplah untuk menyambut era baru smartphone paling bertenaga tahun ini.