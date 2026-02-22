Bandar Lampung (Lampost.co) — Para pemburu game orisinal kembali dimanjakan dengan deretan penawaran menarik di penghujung bulan ini. Platform distribusi digital raksasa, Steam dan Epic Games Store (EGS), secara resmi merilis daftar permainan yang dapat diklaim secara cuma-cuma. Permainan ini kemudian menjadi milik pemain selamanya.

Bagi Anda yang ingin memperkaya pustaka game tanpa merogoh kocek, berikut adalah rincian game gratis yang tersedia untuk periode minggu keempat Februari 2026.

Epic Games Store: Petualangan Akhirat dan Paket Premium

Epic Games Store memberikan dua penawaran utama yang berlaku hingga 26 Februari 2026 pukul 23.00 WIB. Judul pertama adalah Return to Ash, sebuah game visual novel emosional yang mengisahkan perjalanan karakter bernama Ashleigh di dunia setelah kematian. Game ini biasanya dibanderol seharga 5,99 dolar AS. Selain itu, game ini mendapatkan ulasan sangat positif karena narasi dan gaya visualnya yang unik.

Selain itu, pemain juga bisa mengklaim STALCRAFT: X Starter Edition. Meskipun game dasarnya bersifat free-to-play, paket Starter Edition senilai 24,99 dolar AS ini memberikan keuntungan besar bagi pemain baru. Di antaranya termasuk perlengkapan militer lengkap, senjata Classic M9, kostum Aurora-B Jumpsuit, hingga status premium selama 7 hari.

Bagi pengguna perangkat seluler, Epic Games juga menggratiskan game Residual untuk Android dan iOS. Game survival eksplorasi galaksi ini menawarkan mekanisme crafting yang mendalam dengan grafis piksel nostalgik.

Steam: Promo Terbatas dan Rilisan Gratis Terbaru

Berbeda dengan Epic Games, Steam menawarkan sistem klaim yang lebih bervariasi. Untuk periode ini, terdapat dua judul yang masuk dalam kategori Free to Keep atau gratis permanen. Game bisa diperoleh jika diklaim sebelum masa promosi berakhir.

Paragnosia: Game horor psikologis ini hanya tersedia secara gratis hingga Senin, 23 Februari 2026. Pastikan Anda segera memasukkannya ke library sebelum kembali ke harga normal.

Hardcore Platformer Limited Package: Paket promosi ini akan berakhir dalam tiga hari ke depan (sekitar 25 Februari 2026). Game ini menantang ketangkasan pemain dengan level-level yang sangat sulit.

Selain promo terbatas, Steam juga kedatangan beberapa judul baru yang bisa dimainkan secara gratis sepenuhnya pada Februari 2026 ini, antara lain:

Punishing: Gray Raven: Action RPG sci-fi populer yang akhirnya resmi merambah platform Steam dengan peningkatan grafis signifikan.

No Mana, Just Dice: Sebuah game roguelike taktis berbasis dadu yang saat ini memegang rating 94 persen positif dari para pemain.

EXE.CUTOR: Game teka-teki strategis dengan estetika cyberpunk yang cocok bagi penggemar asah otak.

Persiapan Minggu Depan

Epic Games Store juga sudah membocorkan line-up gratis untuk periode 26 Februari hingga 5 Maret 2026. Pemain akan mendapatkan Boxes: Lost Fragments, sebuah game puzzle 3D bergaya escape-room. Selain itu, tersedia juga My Night Job, game aksi arcade bertema monster yang sangat intens.

Segera login ke akun Steam dan Epic Games Store Anda untuk mengamankan judul-judul di atas. Sekali diklaim, game tersebut akan tersimpan secara permanen di akun Anda meskipun masa promosi telah berakhir.