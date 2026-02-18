Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki paruh kedua Februari 2026, Microsoft memberikan kejutan besar bagi para pelanggan layanan Xbox Game Pass. Sejumlah judul kelas atas (AAA) dipastikan memperkuat pustaka game bulanan, mulai dari petualangan epik di dunia Pandora hingga sekuel simulasi abad pertengahan yang paling dinantikan tahun ini.

Eksplorasi Pandora di Avatar: Frontiers of Pandora

Kabar paling menggembirakan hadir bagi penggemar karya James Cameron. Terhitung mulai hari ini, 18 Februari 2026, Avatar: Frontiers of Pandora sudah bisa dimainkan melalui Game Pass Ultimate dan PC Game Pass. Game garapan Ubisoft ini membawa pemain menjelajahi Western Frontier sebagai seorang Na’vi. Menariknya, versi yang hadir di Game Pass ini sudah mencakup pembaruan perspektif orang ketiga (third-person mode) dan fitur New Game Plus yang baru saja dirilis awal tahun ini.

Kehadiran Avatar di Game Pass menjadi strategi penting Microsoft untuk menjaga momentum layanan mereka di tahun 2026, memberikan akses luas bagi pemain yang sebelumnya belum sempat mencoba visual memukau dari dunia Pandora.

Kingdom Come: Deliverance II Hadir Day One

Tidak berhenti di situ, Microsoft juga mengonfirmasi bahwa Kingdom Come: Deliverance II akan bergabung ke layanan ini pada 3 Maret 2026. Game ini akan tersedia sebagai rilisan hari pertama (Day One) untuk pelanggan Ultimate dan PC Game Pass. Melanjutkan kisah Henry di Bohemia abad ke-15, sekuel ini menjanjikan skala dunia yang lebih luas dan sistem pertarungan yang lebih realistis ketimbang pendahulunya.

Sebagai persiapan menyambut sekuel tersebut, seri pertama Kingdom Come: Deliverance juga telah ditambahkan kembali ke layanan beberapa hari lalu, lengkap dengan optimasi untuk konsol generasi terbaru tahun 2026.

Daftar Game Baru di Game Pass Februari – Maret 2026

Selain dua judul besar di atas, berikut adalah jadwal lengkap penambahan game yang telah Microsoft konfirmasi untuk gelombang kedua Februari 2026:

1. Aerial_Knight’s DropShot (Cloud, Console, PC) – Tersedia Sekarang

2. Avowed (Cloud, Console, PC) – Tersedia Sekarang (Update untuk Game Pass Premium)

3. Death Howl (Cloud, Console, PC) – 19 Februari 2026

4. EA Sports College Football 26 (Cloud, Console) – 19 Februari 2026 (via EA Play)

5. The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Cloud, Console) – 19 Februari 2026

6. TCG Card Shop Simulator (Cloud, Console, PC) – 24 Februari 2026

7. Towerborne 1.0 Full Release (Console, PC) – 26 Februari 2026

8. Final Fantasy III (Cloud, Console, PC) – 3 Maret 2026

Kembalinya The Witcher 3: Wild Hunt dalam versi “Complete Edition” menjadi sorotan tersendiri. Versi ini mencakup seluruh ekspansi seperti Hearts of Stone dan Blood and Wine dengan peningkatan grafis maksimal untuk standar hardware 2026.

Game yang Akan Meninggalkan Layanan

Seperti biasa, masuknya judul baru berarti beberapa game lama harus berpamitan. Pada 28 Februari 2026, setidaknya ada empat judul yang akan terhapus dari daftar Game Pass:

– Monster Train

– Expeditions: A MudRunner Game

– Injustice 2

– Middle Earth: Shadow of War

Bagi pelanggan yang ingin memiliki game-game tersebut secara permanen, Microsoft memberikan potongan harga khusus sebesar 20 persen sebelum masa aktifnya di Game Pass berakhir pada akhir bulan ini.