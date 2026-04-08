Bandar Lampung (Lampost.co) — Ada satu hal menarik dari dunia game: tidak semua judul berhasil “menyebrang” ke generasi baru.

Beberapa justru tetap hidup karena loyalitas pemain lama—dan itu yang kini terlihat pada franchise Final Fantasy.

Data terbaru menunjukkan bahwa mayoritas pemain Final Fantasy VII Rebirth justru berasal dari kelompok usia yang tidak lagi muda.

Data: Pemain Didominasi Usia 30 Tahun ke Atas

Berdasarkan riset dari Circana, profil pemain game ini cukup mencolok.

Sekitar 62% pemain berusia 35 tahun ke atas

Jika ditarik ke usia 30+, angkanya melonjak hingga 77%

Artinya, sebagian besar pemain datang dari generasi yang sudah lama mengenal seri ini—bukan pemain baru.

Nostalgia Jadi Faktor Utama

Fenomena ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan.

Final Fantasy VII pertama kali dirilis hampir tiga dekade lalu. Bagi banyak pemain lama, game ini bukan sekadar hiburan, tapi bagian dari memori masa lalu.

Ketika versi remake seperti Rebirth hadir, yang kembali bukan hanya gameplay—tapi juga rasa nostalgia.

Dan itu jadi alasan kuat kenapa pemain lama mendominasi.

Masalahnya: Regenerasi Pemain Minim

Di sisi lain, kondisi ini justru menimbulkan pertanyaan besar.

Seharusnya, remake bisa menjadi pintu masuk bagi pemain baru—terutama generasi muda yang belum pernah merasakan versi original.

Namun kenyataannya, daya tarik tersebut belum cukup kuat.

Akibatnya, franchise Square Enix masih sangat bergantung pada basis penggemar lama.

Bahkan Seri Baru Pun Sama

Kekhawatiran ini bukan hanya terjadi di satu judul.

Menurut Naoki Yoshida, tren serupa juga terlihat pada game baru seperti Final Fantasy XVI.

Meski bukan remake, game tersebut tetap lebih banyak menarik pemain lama dibanding generasi baru.

Ini menandakan bahwa tantangan yang dihadapi bukan sekadar soal satu game, tapi menyangkut arah franchise secara keseluruhan.

Upaya Menarik Gamer Muda

Untuk menjawab masalah ini, Square Enix mulai mencoba pendekatan berbeda.

Salah satunya dengan menghadirkan game mobile seperti Dissidia Duellum Final Fantasy, yang diharapkan bisa menjangkau audiens lebih luas—terutama pemain muda yang lebih akrab dengan platform mobile.

Strategi ini menunjukkan bahwa mereka mulai menyadari pentingnya regenerasi pemain.

Penutup: Antara Warisan dan Masa Depan

Final Fantasy adalah salah satu franchise terbesar dalam sejarah game.

Namun seperti banyak warisan besar lainnya, tantangan terbesarnya bukan hanya mempertahankan yang lama—tapi juga menarik yang baru.

Jika generasi muda tidak mulai masuk, masa depan franchise ini bisa menjadi pertanyaan.

Dan di titik itu, nostalgia saja mungkin tidak akan cukup.