Bandar Lampung (Lampost.co) — Dunia hardware biasanya identik dengan desain kaku dan futuristik. Namun kali ini, Gigabyte mencoba menghadirkan sesuatu yang berbeda lewat X870E Aero X3D Dark Wood.

Motherboard ini tidak hanya mengejar performa tinggi, tetapi juga membawa pendekatan desain yang lebih hangat dan estetis—sesuatu yang jarang ditemukan di segmen PC enthusiast.

Desain Kayu Gelap, Beda dari Motherboard Kebanyakan

Salah satu hal paling mencolok dari X870E Aero X3D Dark Wood adalah tampilannya.

Gigabyte mengusung filosofi “Technology with Warmth”, menghadirkan elemen kayu gelap yang dipadukan dengan aksen logam dan sentuhan tekstur menyerupai kulit.

Hasilnya, motherboard ini terasa lebih seperti bagian dari interior premium, bukan sekadar komponen PC. Cocok untuk setup yang mengutamakan estetika, seperti creator workspace atau PC build bertema elegan.

Performa Tetap Jadi Prioritas

Meski tampil beda, urusan performa tetap jadi fokus utama.

Motherboard ini dibekali sistem pendingin canggih seperti VRM Thermal Armor Advanced, M.2 Thermal Guard, dan PCB Thermal Plate. Kombinasi ini diklaim mampu meningkatkan efisiensi pendinginan hingga 14%.

Dengan sistem thermal seperti ini, performa tetap stabil bahkan saat digunakan untuk beban berat seperti rendering atau gaming intensif.

Dukungan Prosesor dan RAM Kelas Atas

Untuk dapur pacu, X870E Aero X3D Dark Wood sudah mendukung prosesor AMD generasi terbaru, termasuk seri Ryzen 9000, 8000, hingga 7000.

Tak hanya itu, teknologi X3D Turbo Mode 2.0 berbasis AI juga disematkan untuk mengoptimalkan performa secara otomatis.

Di sektor memori, motherboard ini mampu menangani DDR5 hingga kecepatan 9000 MT/s, menjadikannya salah satu yang paling kencang di kelasnya.

Fitur Lengkap untuk Kebutuhan Modern

Gigabyte juga tidak setengah-setengah dalam menghadirkan fitur.

Motherboard ini dilengkapi:

VRM digital twin 16+2+2 phases untuk suplai daya stabil

Dual PCIe 5.0 untuk performa grafis maksimal

Empat slot M.2 berkecepatan tinggi

Dual LAN 5GbE dan Wi-Fi 7

Untuk konektivitas, tersedia USB4 Type-C dengan dukungan DisplayPort (DP-Alt) serta HDMI output.

Semua ini membuatnya siap untuk kebutuhan masa kini hingga beberapa tahun ke depan.

Instalasi Lebih Mudah, Tanpa Ribet

Menariknya, Gigabyte juga memperhatikan kemudahan pengguna.

Fitur seperti DriverBIOS dengan driver Wi-Fi bawaan, M.2 EZ-Flex, hingga EZ-Latch membuat proses pemasangan komponen jadi lebih praktis—bahkan tanpa perlu sekrup.

Ini jadi nilai tambah, terutama bagi pengguna yang sering bongkar pasang PC.

Kesimpulan

X870E Aero X3D Dark Wood bukan sekadar motherboard biasa.

Perangkat ini mencoba menggabungkan dua dunia: performa tinggi dan estetika premium. Hasilnya adalah produk yang tidak hanya kuat di dalam, tapi juga menarik secara visual.

Bagi pengguna yang ingin membangun PC dengan tampilan berbeda tanpa mengorbankan performa, motherboard ini jelas layak dilirik.