Bandar Lampung (Lampost.co) — Samsung resmi membawa Galaxy A07 5G ke pasar Indonesia sebagai opsi 5G terjangkau dengan fitur premium seperti baterai besar, layar mulus, dan dukungan AI.

Lewat sesi unboxing, tampak jelas ponsel itu untuk pengguna aktif yang menghabiskan banyak waktu online, streaming, dan scrolling sepanjang hari.

Desain dan Paket Penjualan

Desain Galaxy A07 5G terasa modern dengan layar lebar 6,7 inci. Bobot perangkat sekitar 199 gram dan ketebalan tipis 8,2 mm membuatnya nyaman dalam genggaman sehari-hari.

Dalam paket penjualan, Samsung menyertakan travel adapter 25W dan kabel USB-C. Sehingga, pengguna langsung siap pakai tanpa perlu membeli charger terpisah.

Layar Lebar 120Hz yang Halus

Panel layar berukuran 6,7 inci menawarkan resolusi HD+ dan refresh rate 120Hz. Pergerakan konten terasa mulus saat scrolling media sosial atau bermain game ringan.

Fitur High Brightness Mode membantu tetap melihat layar dengan jelas saat di luar ruangan. Bahkan di bawah cahaya matahari langsung.

Kinerja, Baterai, dan AI

Galaxy A07 5G tertanam baterai jumbo 6.000 mAh, yang mampu mengikuti aktivitas seharian tanpa sering mengisi ulang.

Ponsel mendukung fast charging 25W, sehingga proses pengisian berlangsung lebih cepat saat baterai mulai menipis.

Samsung juga membenamkan fitur AI berbasis Google, seperti Google Gemini, Circle to Search, dan Gemini Live. Fitur itu meningkatkan kenyamanan saat multitasking atau mencari informasi langsung dari layar.

Chipset MediaTek Dimensity 6300 pada Galaxy A07 5G memberi performa cukup responsif untuk penggunaan harian dan tugas sehari-hari.

Kamera yang Memadai

Di bagian belakang, Galaxy A07 5G membawa kamera utama 50MP yang mampu menangkap foto dengan detail cukup tajam.

Sensor depth 2MP membantu efek bokeh pada foto portrait, sementara kamera depan 8MP cocok untuk selfie dan video call.

Sistem Operasi & Fitur Tambahan

Smartphone itu menjalankan Android 16 dengan One UI 8.0. Samsung menjanjikan pembaruan OS dan patch keamanan hingga enam tahun. Hal itu memberi rasa aman dan pemakaian jangka panjang. Perangkat juga mengantongi sertifikasi IP54 yang tahan terhadap debu dan cipratan air.

Harga Galaxy A07 5G

Samsung Galaxy A07 5G resmi meluncur di Indonesia dengan harga sekitar Rp 2.799.000 untuk varian RAM 6GB + 128GB.

Kombinasi baterai besar, layar 120Hz, kamera 50MP, dan fitur AI di segmen harga Rp 2 jutaan membuat Galaxy A07 5G menarik bagi pengguna yang mencari HP 5G murah namun lengkap.

Samsung menghadirkan opsi menarik itu sebagai salah satu smartphone 5G terjangkau terbaik di kelasnya. Terutama bagi mereka yang ingin pengalaman modern tanpa menguras dompet.