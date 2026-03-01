Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki kuartal pertama tahun 2026, pasar laptop gaming di Indonesia semakin kompetitif. Meski banyak model flagship bermunculan dengan kartu grafis seri terbaru, HP Victus 15-FA2716TX tetap kokoh sebagai salah satu primadona di segmen entry-level. Laptop ini terbukti menjadi investasi cerdas bagi pelajar dan gamer yang mencari keseimbangan antara harga dan performa.

Spesifikasi Utama yang Tetap Relevan HP Victus 15-FA2716TX mengandalkan dapur pacu Intel Core i5-13420H. Walaupun ini adalah prosesor generasi ke-13, arsitektur hybrid yang diusungnya (8 core, 12 thread) masih sangat mumpuni untuk menjalankan multitasking berat dan aplikasi kreatif di tahun 2026. Dukungan RAM 16GB DDR4-3200 MHz yang disertakan dalam paket penjualan memastikan transisi antar aplikasi tetap mulus tanpa lag berarti. Dari sisi grafis, NVIDIA GeForce RTX 3050 dengan VRAM 6GB GDDR6 menjadi bintang utamanya. Peningkatan VRAM menjadi 6GB (dibandingkan standar 4GB pada seri lama) memberikan napas tambahan saat menjalankan game-game modern dengan tekstur tinggi pada resolusi 1080p.

Layar dan Visual yang Memanjakan Mata Layar 15,6 inci Full HD (1920 x 1080) pada model ini sudah mendukung refresh rate 144Hz. Bagi para pemain game kompetitif seperti Valorant atau Counter-Strike 2, kehalusan visual ini sangat krusial. Teknologi IPS dan tingkat kecerahan 300 nits membuatnya tetap nyaman digunakan di berbagai kondisi pencahayaan, sementara fitur anti-glare membantu mengurangi pantulan cahaya yang mengganggu fokus.

Performa Gaming di Tahun 2026 Berdasarkan pengujian terbaru redaksi teknologi Lampost, HP Victus 15-FA2716TX masih mampu melahap judul-judul populer dengan stabil: eSports (Valorant/Dota 2): Stabil di atas 150 FPS pada pengaturan High.

Stabil di atas 150 FPS pada pengaturan High. AAA Games (Cyberpunk 2077/Starfield): Mendapatkan rata-rata 45-60 FPS pada pengaturan Medium dengan bantuan fitur DLSS.

Mendapatkan rata-rata 45-60 FPS pada pengaturan Medium dengan bantuan fitur DLSS. Produktivitas: Rendering video 4K untuk konten media sosial berjalan cukup efisien berkat optimalisasi Intel QuickSync.

Harga Terbaru HP Victus 15-FA2716TX di Maret 2026 Di pasar Indonesia, harga laptop ini telah mengalami penyesuaian yang sangat menarik. Jika saat peluncuran berada di angka yang lebih tinggi, kini harga per Maret 2026, HP Victus 15-FA2716TX di kisaran: Rp11.850.000 hingga Rp12.900.000 Harga tersebut biasanya sudah termasuk Windows 11 Home asli, Microsoft Office Home & Student, serta garansi resmi HP Indonesia selama 2 tahun serta tambahan Accidental Damage Protection (ADP) yang melindungi perangkat dari kerusakan tidak sengaja seperti tumpahan air atau jatuh.

Kesimpulan: Mengapa Harus Membeli? Meskipun sekarang tahun 2026, HP Victus 15-FA2716TX membuktikan bahwa spesifikasi yang matang tidak cepat usang. Build quality yang solid dengan desain minimalis profesional (Mica Silver) membuatnya tidak terlihat mencolok saat Anda bawa ke kantor atau kampus. Bagi Anda yang memiliki anggaran terbatas namun menginginkan performa gaming yang reliabel, seri Victus 15 ini adalah jawabannya.