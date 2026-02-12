Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki kuartal pertama tahun 2026, kabar mengenai lini iPhone 18 mulai memanaskan pasar gadget global. Fokus utama tertuju pada kebijakan harga Apple yang disebut-sebut tidak akan mengalami kenaikan untuk model iPhone 18 Pro. Meski begitu, industri manufaktur sedang dihantam lonjakan harga komponen memori.

Laporan terbaru dari rantai pasok di Asia menyebutkan bahwa Apple sedang mengupayakan efisiensi besar-besaran pada proses perakitan. Langkah ini sebagai respons atas melambungnya harga chip memori dan storage di awal 2026. Kenaikan harga ini terjadi akibat permintaan tinggi pada sektor kecerdasan buatan (AI) secara global.

Efisiensi Produksi Menjadi Kunci

Apple dilaporkan tidak akan membebankan kenaikan biaya material kepada konsumen. Sebagai gantinya, perusahaan yang dipimpin Tim Cook ini lebih memilih untuk menekan biaya operasional. Selain itu, Apple juga melakukan negosiasi ulang dengan mitra manufaktur. Strategi ini mereka anggap krusial agar iPhone 18 Pro tetap memiliki daya tarik kompetitif. Ini penting di tengah gempuran ponsel flagship Android yang mulai merangkak naik harganya.

Beberapa analis industri memprediksi bahwa Apple akan menggunakan material sasis baru yang lebih ringan namun lebih murah untuk diproduksi tanpa mengurangi durabilitas. Selain itu, integrasi teknologi chip A20 Bionic yang lebih efisien harapannya mampu mengurangi kebutuhan sistem pendingin yang kompleks. Pada gilirannya, hal ini memangkas biaya per unit.

Tantangan Harga Memori di Tahun 2026

Kenaikan harga NAND Flash dan DRAM di tahun 2026 memang menjadi tantangan nyata bagi vendor smartphone. Kebutuhan memori berkapasitas besar untuk menjalankan fitur-fitur AI on-device secara lokal menuntut spesifikasi tinggi. Namun, Apple tampaknya sangat berhati-hati dalam menaikkan harga jual ritel mengingat daya beli masyarakat global yang sedang dalam masa pemulihan.

Jika prediksi ini tepat, harga iPhone 18 Pro sepertinya akan tetap dari angka yang sama dengan pendahulunya saat pertama kali meluncur. Hal ini tentu menjadi berita segar bagi para loyalis Apple. Khususnya bagi yang berencana melakukan upgrade pada akhir tahun nanti.

Prediksi Peluncuran

Meski harga nampaknya akan stabil, iPhone 18 Pro tetap akan membawa peningkatan signifikan, terutama pada sektor kamera dan kemampuan pemrosesan neural engine. Ini untuk mendukung ekosistem Apple Intelligence yang semakin matang di tahun 2026. Pengumuman resmi seri iPhone 18 sendiri mungkin tetap mengikuti tradisi tahunan Apple. Biasanya tradisi ini berlangsung pada bulan September mendatang.

Hingga berita ini kami turunkan, pihak Apple belum memberikan pernyataan resmi terkait rincian harga maupun spesifikasi final dari iPhone 18 Pro. Namun, langkah efisiensi biaya produksi ini memberikan sinyal kuat bahwa Apple ingin mempertahankan dominasinya di pasar ponsel premium. Tujuannya agar tidak membuat kantong pengguna jebol.