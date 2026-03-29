Bandar Lampung (Lampost.co) — Kabar kurang menyenangkan datang bagi para gamer. Sony resmi menaikkan harga lini konsol terbarunya, termasuk PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, hingga perangkat portabel PlayStation Portal.

Kebijakan ini diumumkan melalui PlayStation Blog dan akan mulai berlaku secara global pada 2 April 2026. Kenaikan harga ini langsung menjadi sorotan, terutama di tengah biaya gaming yang terus meningkat.

Daftar Harga PS5 Terbaru di Berbagai Negara

Penyesuaian harga dilakukan di sejumlah wilayah utama dengan nominal yang cukup signifikan.

Amerika Serikat

PS5: USD 649,99 (± Rp10,5 juta)

PS5 Digital Edition: USD 599,99 (± Rp9,7 juta)

PS5 Pro: USD 899,99 (± Rp14,6 juta)

Inggris

PS5: GBP 569,99 (± Rp11,5 juta)

PS5 Digital Edition: GBP 519,99 (± Rp10,5 juta)

PS5 Pro: GBP 789,99 (± Rp16 juta)

Eropa

PS5: EUR 649,99 (± Rp11,3 juta)

PS5 Digital Edition: EUR 599,99 (± Rp10,4 juta)

PS5 Pro: EUR 899,99 (± Rp15,6 juta)

Jepang

PS5: JPY 97.980 (± Rp10,2 juta)

PS5 Digital Edition: JPY 89.980 (± Rp9,4 juta)

PS5 Pro: JPY 137.980 (± Rp14,4 juta)

PlayStation Portal Ikut Terkerek

Tidak hanya konsol, perangkat PlayStation Portal juga mengalami penyesuaian harga:

AS: USD 249,99 (± Rp4 juta)

Inggris: GBP 219,99 (± Rp4,4 juta)

Eropa: EUR 249,99 (± Rp4,3 juta)

Jepang: JPY 39.980 (± Rp4,1 juta)

Alasan Sony: Tekanan Ekonomi Global

Menurut pernyataan resmi dari pihak Sony Interactive Entertainment, keputusan ini tidak diambil secara tiba-tiba.

Isabelle Tomatis selaku Vice President Global Marketing menyebutkan bahwa tekanan ekonomi global yang terus berlangsung menjadi faktor utama. Mulai dari inflasi, biaya produksi, hingga distribusi yang semakin mahal.

Sony menilai penyesuaian harga ini diperlukan agar mereka tetap bisa menjaga kualitas produk dan menghadirkan inovasi di industri gaming.

Harga Naik, Selisihnya Tidak Main-main

Jika dibandingkan saat peluncuran awal pada November 2020, harga PlayStation 5 kini naik sekitar USD100 untuk model standar.

Sementara:

PS5 Pro mengalami kenaikan hingga sekitar USD150

PlayStation Portal naik sekitar USD50

Kenaikan ini tergolong cukup besar, terutama bagi gamer yang sudah menunggu momentum untuk upgrade perangkat.

Dampak AI dan Krisis Komponen

Di balik kenaikan ini, ada faktor besar lain yang ikut mendorong: lonjakan permintaan teknologi berbasis AI.

Kebutuhan pusat data dan infrastruktur AI membuat komponen penting seperti RAM dan memori semakin langka dan mahal. Dampaknya, biaya produksi perangkat gaming ikut terdorong naik.

Tren Global: Bukan Sony Saja

Sony bukan satu-satunya yang mengambil langkah ini. Sejumlah perusahaan besar seperti Nintendo dan Microsoft juga sebelumnya telah menyesuaikan harga konsol dan aksesorinya.

Artinya, kenaikan ini bukan fenomena tunggal, melainkan bagian dari tren industri gaming global.

Penutup

Kenaikan harga PS5 dan perangkat terkait menjadi sinyal bahwa industri game sedang memasuki fase baru—di mana biaya produksi, teknologi, dan permintaan global saling mempengaruhi.

Bagi gamer, ini mungkin saat yang tepat untuk mempertimbangkan kembali rencana upgrade. Karena ke depan, harga perangkat gaming tampaknya belum akan kembali “ramah” seperti dulu.