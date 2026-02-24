Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki kuartal pertama tahun 2026, persaingan kartu grafis kelas menengah semakin memanas. AMD Radeon RX 9060 XT, yang resmi diluncurkan pada pertengahan 2025, kini menjadi incaran utama para gamer di Indonesia berkat rasio performa dan harga yang sulit ditandingi. Berbasis arsitektur RDNA 4, kartu grafis ini membuktikan bahwa kualitas visual tingkat tinggi tidak harus dibayar dengan harga selangit.

Arsitektur RDNA 4 dan Efisiensi N4P AMD Radeon RX 9060 XT dibangun di atas proses fabrikasi 4nm TSMC (N4P) yang sangat efisien. Menggunakan GPU Navi 44 XT, kartu ini mengusung 32 Compute Units dan 2048 shading units. Keunggulan utama di tahun 2026 adalah integrasi 64 AI Accelerator (Tensor Cores) yang didesain khusus untuk mendukung teknologi FSR 4 terbaru yang berbasis kecerdasan buatan sepenuhnya. Dengan kecepatan boost clock mencapai 3130 MHz, RX 9060 XT mampu menangani judul-judul game AAA tahun 2026 pada resolusi 1440p dengan sangat lancar. Efisiensi daya juga menjadi nilai tambah, di mana kartu ini hanya membutuhkan total board power (TBP) sebesar 150W hingga 160W, sehingga tidak memerlukan power supply berkapasitas raksasa.

Varian Memori: Pilihan 8GB dan 16GB AMD memberikan fleksibilitas bagi pengguna dengan merilis dua varian memori GDDR6. Varian 8GB ditargetkan untuk gamer kompetitif pada resolusi 1080p, sementara varian 16GB menjadi standar baru bagi mereka yang ingin aman menghadapi tren tekstur resolusi tinggi pada game-game terbaru 2026. Keduanya menggunakan interface memori 128-bit yang didukung oleh Infinity Cache generasi terbaru untuk menjaga bandwidth tetap optimal.

Update Harga di Pasar Indonesia Februari 2026 Berdasarkan pantauan pasar di berbagai marketplace besar seperti Tokopedia dan Lazada per Februari 2026, harga AMD Radeon RX 9060 XT telah stabil setelah lonjakan di awal peluncuran. Berikut adalah estimasi harga terbarunya: Varian 8GB (Entry-Level AIB): Berkisar antara Rp6.100.000 hingga Rp6.700.000.

Berkisar antara Rp6.100.000 hingga Rp6.700.000. Varian 16GB (Standard/Mainstream): Berkisar antara Rp7.200.000 hingga Rp8.500.000.

Berkisar antara Rp7.200.000 hingga Rp8.500.000. Varian 16GB (Premium OC/Triple Fan): Berkisar antara Rp8.900.000 hingga Rp10.500.000 (seperti seri ASUS Prime atau Sapphire Nitro+).

FSR 4: Senjata Utama Melawan NVIDIA DLSS Salah satu alasan mengapa RX 9060 XT tetap relevan di tahun 2026 adalah kehadiran FSR 4. Berbeda dengan generasi sebelumnya, FSR 4 kini menggunakan teknik neural upscaling yang setara dengan DLSS milik NVIDIA. Fitur ini memungkinkan frame rate meningkat drastis tanpa mengorbankan kualitas detail gambar. Sebuah fitur wajib bagi gamer yang ingin menikmati teknologi Ray Tracing yang kini sudah lebih matang di arsitektur RDNA 4.