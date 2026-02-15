Bandar Lampung (Lampost.co) — Samsung Galaxy A17 5G mengukuhkan posisinya sebagai raja baru di pasar smartphone kelas menengah Indonesia. Perangkat ini menjadi perbincangan hangat berkat perpaduan performa stabil dan fitur premium yang biasanya hanya ditemukan pada seri flagship.

Senior Marketing Manager Samsung Electronics Indonesia, Verry Octavianus, menyatakan bahwa Galaxy A17 5G dirancang untuk generasi produktif yang membutuhkan kecepatan koneksi dan kualitas visual tinggi tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Kehadiran fitur kecerdasan buatan (AI) menjadi nilai tambah utama pada seri tahun ini.

Desain Ramping dan Layar Super AMOLED 90Hz

Samsung Galaxy A17 5G hadir dengan desain yang jauh lebih modern ketimbang pendahulunya. Dengan ketebalan hanya 7,5 mm, ponsel ini terasa sangat ergonomis di genggaman. Layarnya menggunakan panel Super AMOLED seluas 6,7 inci dengan resolusi Full HD+. Meski tetap mempertahankan refresh rate 90Hz, kualitas reproduksi warnanya diklaim lebih akurat dan telah dilindungi oleh lapisan Gorilla Glass Victus yang tangguh.

Inovasi Kamera 50MP dengan Stabilisasi OIS

Peningkatan paling signifikan terlihat pada sektor fotografi. Samsung menyematkan sensor utama 50 MP yang kini lengkap dengan Optical Image Stabilization (OIS). Fitur ini memastikan hasil foto tetap tajam dan rekaman video lebih stabil meski pengambilan dalam kondisi minim cahaya atau sambil bergerak. Di bagian depan, terdapat kamera selfie 13 MP yang penempatannya dalam desain notch minimalis.

Performa Exynos 1330 dan Fitur AI Pintar

Dapur pacu Galaxy A17 5G adalah chipset Exynos 1330 (5nm) yang sangat efisien dalam penggunaan daya. Selain itu, di tahun 2026 ini, Samsung mulai membawa fitur AI ke seri A tingkat bawah. Pengguna sudah bisa menikmati fitur Circle to Search untuk mencari informasi hanya dengan melingkari objek di layar, serta integrasi Gemini Live AI untuk asisten virtual yang lebih interaktif.

Spesifikasi Teknis Samsung Galaxy A17 5G (Edisi 2026)

Layar: 6,7 inci Super AMOLED, FHD+, 90Hz, Gorilla Glass Victus

Chipset: Samsung Exynos 1330 (5nm)

RAM: 8 GB (Dukungan RAM Plus hingga 16 GB)

Penyimpanan: 128 GB / 256 GB (MicroSD up to 2 TB)

Kamera Belakang: 50 MP (OIS) + 5 MP (Ultrawide) + 2 MP (Macro)

Kamera Depan: 13 MP

Baterai: 5.000 mAh, Super Fast Charging 25W

Sistem Operasi: One UI 8.0 berbasis Android 16

Keamanan: Samsung Knox Vault, Side-mounted Fingerprint

Fitur Lain: NFC, IP54 Splash Resistant, 5G Connectivity

Harga Terbaru Februari 2026 di Indonesia

Samsung memberikan komitmen luar biasa dengan jaminan pembaruan sistem operasi (OS) hingga 6 kali, menjadikan ponsel ini investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan. Berikut adalah daftar harga resmi Samsung Galaxy A17 5G di pasar Indonesia:

1. Samsung Galaxy A17 5G (8GB/128GB): Rp3.099.000

2. Samsung Galaxy A17 5G (8GB/256GB): Rp3.724.000

Ponsel ini tersedia dalam tiga pilihan warna elegan, yaitu Blue, Gray, dan Black. Bagi konsumen yang mencari keseimbangan antara harga dan teknologi terbaru di tahun 2026, Samsung Galaxy A17 5G adalah pilihan yang sulit terkalahkan.