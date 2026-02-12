Bandar Lampung (Lampost.co) — Industri game dan ekonomi kreatif Indonesia mendapat suntikan dana segar yang fantastis. Honor of Kings (HOK), game MOBA paling populer di dunia, secara resmi mengumumkan komitmen investasi senilai Rp100 miliar. Dana tersebut diluncurkan untuk meluncurkan HOK Creator Program 2026 di Indonesia.

Langkah strategis ini diumumkan langsung dalam rangkaian acara Honor of Kings Invitational Season 4 (KIS4). Acara tersebut berlangsung di GBK Basketball Hall, Jakarta, pekan ini. Selain itu, investasi jumbo tersebut ditujukan untuk membangun ekosistem kreator konten lokal agar mampu bersaing di level internasional.

Indonesia Jadi Prioritas Global

Manajemen Honor of Kings menegaskan bahwa Indonesia merupakan pilar utama dalam strategi global mereka di tahun 2026. Alokasi dana sebesar Rp100 miliar ini bukan hanya sekadar angka. Namun, hal itu adalah bentuk kepercayaan terhadap potensi besar talenta digital di tanah air.

Program ini dirancang untuk memberikan dukungan menyeluruh bagi para kreator. Dukungan berupa insentif finansial bulanan, bonus berbasis performa, hingga peningkatan visibilitas konten melalui dukungan algoritma resmi (traffic boost). Dengan pertumbuhan pemain yang masif di Indonesia sepanjang tahun 2025 lalu, HOK memandang perlu untuk memberikan apresiasi lebih bagi mereka. Khususnya apresiasi bagi mereka yang aktif membangun komunitas di media sosial.

Keuntungan Eksklusif bagi Kreator Lokal

Melalui HOK Creator Program 2026, para peserta yang terpilih akan mendapatkan berbagai fasilitas premium. Beberapa poin utama dalam inisiatif ini antara lain:

Dukungan Pendanaan: Alokasi dana tunai untuk membantu produksi konten yang berkualitas tinggi.

Alokasi dana tunai untuk membantu produksi konten yang berkualitas tinggi. Akses Global: Peluang bagi kreator Indonesia untuk diterbangkan ke luar negeri guna meliput turnamen internasional seperti Esports World Cup 2026 di Riyadh.

Peluang bagi kreator Indonesia untuk diterbangkan ke luar negeri guna meliput turnamen internasional seperti Esports World Cup 2026 di Riyadh. Fasilitas In-Game: Akses eksklusif ke skin edisi terbatas dan item VIP yang hanya tersedia bagi mitra resmi.

Akses eksklusif ke skin edisi terbatas dan item VIP yang hanya tersedia bagi mitra resmi. Pelatihan Profesional: Workshop khusus bersama tim ahli dari Level Infinite untuk meningkatkan kemampuan manajemen kanal dan editing video.

Mendorong Ekonomi Kreatif 2026

Investasi ini harapannya menjadi motor penggerak ekonomi kreatif baru di sektor gaming. HOK tidak hanya mencari kreator besar yang sudah memiliki jutaan pengikut. Namun, HOK juga membuka pintu bagi kreator mikro yang memiliki dedikasi dan kreativitas tinggi.

Bersamaan dengan pengumuman ini, HOK juga memaparkan peta jalan (roadmap) kompetisi tahun 2026 yang akan melibatkan lebih banyak keterlibatan komunitas akar rumput (grassroots). Langkah ini sepertinya akan memperkokoh posisi Indonesia sebagai pusat creator economy di Asia Tenggara.

Bagi para konten kreator yang ingin bergabung, sudah bisa melakukan pendaftaran melalui platform HOK Studio. Program ini untuk menjaring menjaring ribuan talenta baru sepanjang tahun 2026. Hal ini untuk memperkaya konten edukasi dan hiburan bagi para pemain Honor of Kings di seluruh Nusantara.