Bandar Lampung (Lampost.co) — Kabar gembira bagi komunitas MOBA di tanah air. Setelah sukses menggemparkan lewat kolaborasi skin Anoman beberapa waktu lalu, Honor of Kings (HOK) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengangkat budaya lokal Indonesia ke panggung global. Kali ini, sosok legendaris penguasa laut selatan resmi hadir sebagai skin terbaru untuk hero Assassin favorit, Haya.

Haya Nyi Roro Kidul: Perpaduan Mistis dan Elegan di Battlefield

Skin bertajuk Nyi Roro Kidul untuk Haya ini bukan sekadar pergantian kostum biasa. Visual yang dihadirkan mengusung nuansa hijau samudera yang sakral dengan efek animasi air yang memukau. Vibes mistis namun tetap elegan terpancar jelas dari desain jubah dan senjatanya, memberikan kesan savage saat digunakan untuk mengeksekusi lawan di lane.

Langkah Level Infinite menghadirkan tema lokal ini dinilai sangat cerdas untuk memperkuat engagement pemain di Indonesia. Adaptasi elemen maritim Nusantara ke dalam karakter Haya menciptakan identitas unik yang membedakannya dengan skin hero lainnya di server global.

Detail Event: Misi Simpel Hadiah Smartphone Terbaru

Bagi para pemburu skin gratis dan kolektor item eksklusif, periode 26 Februari hingga 10 Maret 2026 menjadi waktu yang sangat krusial. Honor of Kings telah menyiapkan rangkaian misi dalam game yang mudah diikuti oleh semua kalangan player.

Mekanismenya sangat sederhana: pemain cukup mengerjakan quest harian untuk mendapatkan token. Token ini nantinya bisa ditukar dengan skin Haya Nyi Roro Kidul serta berbagai item in-store spesial. Tidak hanya itu, bagi pemain yang beruntung, tersedia chance besar untuk memenangkan smartphone flagship terbaru sebagai hadiah utama. Ini adalah kesempatan langka di mana push rank bisa berujung pada upgrade perangkat gaming Anda.

Fitur Team Contribution: Bangkitkan Pertemanan yang AFK

HOK juga memperkenalkan sistem Team Contribution yang cukup inovatif. Melalui fitur ini, pemain didorong untuk mengajak kembali teman-teman yang sudah lama tidak aktif atau AFK. Dengan mengumpulkan Star Coins secara kolektif, seluruh anggota tim bisa membuka reward tambahan yang menggiurkan, termasuk item Menki dan desain Profile eksklusif yang hanya tersedia selama event ini berlangsung.

Hari Ini: Parade Musik dari Samudra di TMII Bareng Ghea Indrawari

Puncak kemeriahan offline berlangsung tepat hari ini, Sabtu, 28 Februari 2026. Honor of Kings menggelar acara spektakuler bertajuk HOK Flow: Parade Musik dari Samudra yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Event ini menghadirkan penampilan spesial dari penyanyi Ghea Indrawari. Ada juga parade cosplayer dan sesi kumpul komunitas bersama para KOL (Key Opinion Leaders) ternama.

Menariknya, akses masuk ke TMII dan pertunjukan air mancur diberikan secara GRATIS. Seluruh pemain HOK bisa menikmatinya dengan menunjukkan ID akun mereka saat hadir.

Kehadiran skin Nyi Roro Kidul dan event offline berskala besar ini menjadi bukti keseriusan Honor of Kings. Mereka tidak main-main dalam menggarap pasar Indonesia. HOK memadukan konten digital berkualitas dengan apresiasi terhadap budaya lokal. Strategi ini semakin mengukuhkan posisinya di industri MOBA mobile tahun 2026.

Karena itu, segera login hari ini dan selesaikan semua misinya. Jangan lewatkan kemeriahan konser di TMII sebelum periode event berakhir pada 10 Maret mendatang.