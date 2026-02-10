Bandar Lampung (Lampost.co) — Era baru laptop gaming berperforma tinggi resmi dimulai di tanah air. Hewlett-Packard (HP) Indonesia secara resmi meluncurkan lini laptop gaming terbarunya, HyperX Omen 15, dalam sebuah acara eksklusif di Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Perangkat ini menjadi tonggak sejarah bagi HP karena merupakan laptop pertama yang secara resmi mengintegrasikan brand HyperX secara menyeluruh ke dalam ekosistem hardware Omen. Penyatuan ini menjanjikan sinergi antara mesin gaming yang bertenaga dan periferal kelas kompetisi. Hal ini selama ini menjadi keunggulan HyperX.

Presiden Direktur HP Indonesia, Juliana Cen, menyatakan bahwa HyperX Omen 15 dirancang bukan hanya untuk gamer profesional. Namun, para kreator konten yang membutuhkan stabilitas performa dalam beban kerja berat juga menjadi target produk ini.

Performa Buas NVIDIA GeForce RTX 50 Series

Dapur pacu HyperX Omen 15 edisi 2026 ini tidak main-main. Di sektor grafis, laptop ini memiliki GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series (RTX 5050 hingga RTX 5070 Laptop GPU) yang berbasis arsitektur terbaru. GPU ini diklaim memberikan peningkatan efisiensi daya. Selain itu, performa ray-tracing menjadi jauh lebih mulus ketimbang generasi sebelumnya.

Untuk mendukung performa grafis tersebut, HP menyediakan pilihan prosesor papan atas. Pilihan ini mulai dari Intel Core i7 Generasi ke-14 hingga varian tertinggi Intel Core Ultra 9. Tersedia juga opsi bagi penggemar tim merah, dengan prosesor AMD Ryzen 7 260 series yang sudah mendukung teknologi AI terintegrasi.

Fitur Eksklusif Keyboard 8K Polling Rate

Salah satu fitur yang paling mencuri perhatian adalah implementasi teknologi keyboard dari HyperX. Keyboard pada laptop ini memiliki polling rate hingga 8.000 Hz. Angka ini delapan kali lebih cepat ketimbang keyboard gaming standar. Artinya, input setiap tuts akan terkirim ke sistem dalam waktu hanya 0,125 milidetik.

Fitur ini menjadi krusial bagi pemain gim kompetitif seperti Valorant atau Counter-Strike 3 di tahun 2026 ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada input lag saat momen krusial dalam pertandingan.

Sistem Pendingin Pintar Omen Tempest Cooling

Masalah panas yang sering menghantui laptop gaming dapat teratasi dengan teknologi Omen Tempest Cooling. Sistem ini menggunakan desain hyperbaric yang mampu mengoptimalkan aliran udara secara maksimal. Selain itu, terdapat fitur inovatif Omen Reverse Fan Cleaner. Fitur ini adalah sebuah sistem pembersihan mandiri yang mampu membalik arah putaran kipas untuk membuang debu secara otomatis tanpa perlu membongkar laptop.

Harga dan Ketersediaan di Indonesia

HP HyperX Omen 15 sudah bisa Anda pesan melalui gerai resmi dan mitra e-commerce mulai Februari 2026. Berikut adalah daftar harga resmi untuk pasar Indonesia:

Intel Core i5 Gen-14, RTX 5050, RAM 16 GB: Rp22.299.000

Intel Core i7 Gen-14, RTX 5050, RAM 16 GB: Rp23.799.000

Intel Core i7 Gen-14, RTX 5060, RAM 16 GB: Rp26.299.000

Intel Core i7 Gen-14, RTX 5060, RAM 24 GB: Rp27.299.000

AMD Ryzen 7, RTX 5060, RAM 24 GB: Rp26.299.000

Setiap pembelian unit di periode peluncuran ini, konsumen akan mendapatkan paket bonus berupa headset HyperX CloudX Stinger 2 dan tas eksklusif HyperX Knight untuk melengkapi ekosistem gaming pengguna.

Dengan spesifikasi yang ada, HyperX Omen 15 siap menjadi pesaing kuat di pasar laptop gaming premium Indonesia tahun 2026. Laptop ini akan bersaing ketat dengan kompetitor di kelasnya melalui keunggulan integrasi hardware dan periferal yang presisi.