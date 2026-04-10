Bandar Lampung (Lampost.co) — Persaingan smartphone flagship kembali memanas. Huawei dikabarkan siap merilis jagoan barunya, Huawei Mate 80 Pro, pada 16 April 2026.

Seri Mate selama ini dikenal sebagai etalase inovasi Huawei—terutama di sektor kamera dan teknologi chipset. Tak heran, setiap bocoran yang muncul selalu langsung menarik perhatian.

Lantas, seperti apa penampakan dan spesifikasi yang diprediksi hadir di Mate 80 Pro?

Desain Premium, Kamera “Star Ring” Kembali Jadi Sorotan

Dari berbagai bocoran yang beredar, Huawei Mate 80 Pro diperkirakan tetap mempertahankan identitas desain khasnya.

Modul kamera belakang berbentuk “Star Ring” kembali hadir, namun dengan tampilan yang lebih minimalis dan elegan. Material bodi disebut akan menggunakan keramik premium, memberi kesan mewah sekaligus kokoh.

Di bagian depan, layar quad-curved kemungkinan besar tetap dipertahankan. Panel OLED generasi terbaru dengan refresh rate adaptif juga diprediksi hadir untuk memberikan pengalaman visual yang lebih halus dan efisien.

Performa Baru dengan Chipset Kirin Generasi Terbaru

Di sektor dapur pacu, Huawei diyakini akan membawa chipset Kirin terbaru untuk 2026.

Chip ini diharapkan menawarkan peningkatan signifikan, terutama dalam efisiensi daya dan kemampuan AI. Hal ini penting untuk mendukung berbagai fitur pintar, mulai dari fotografi hingga manajemen performa.

Jika benar, Mate 80 Pro bisa kembali bersaing di level tertinggi dengan flagship lain.

Kamera XMAGE Makin Canggih, Zoom Lebih Jauh

Sektor kamera masih menjadi kekuatan utama.

Huawei disebut akan melanjutkan pengembangan teknologi XMAGE, dengan sensor utama yang mendukung variable aperture lebih fleksibel. Ini memungkinkan hasil foto lebih optimal di berbagai kondisi cahaya.

Selain itu, kemampuan zoom optik juga diprediksi meningkat, menjadikannya pesaing serius di kelas ultra-flagship.

Prediksi Spesifikasi Utama

Meski belum resmi, bocoran spesifikasi yang beredar cukup menjanjikan:

Layar: 6,8 inci LTPO OLED, 120Hz

Chipset: Kirin generasi terbaru (2026)

RAM & Storage: 12GB/16GB hingga 1TB

Kamera: 50MP (utama) + 50MP (ultrawide) + 64MP (periskop)

Sistem operasi: HarmonyOS terbaru

Spesifikasi ini menempatkan Mate 80 Pro sebagai salah satu kandidat flagship paling serius tahun ini.

Estimasi Harga, Siap Saingi Flagship Lain

Sebagai perangkat premium, harga Huawei Mate 80 Pro diprediksi tidak akan murah.

Di pasar global, perangkat ini disebut akan dibanderol mulai dari USD 1.100. Jika dikonversi ke rupiah, harganya berada di kisaran Rp18 juta hingga Rp22 jutaan.

Angka ini menempatkannya langsung berhadapan dengan flagship kelas atas dari brand lain.

Kelebihan dan Kekurangan yang Perlu Dipertimbangkan

Kelebihan:

Desain premium dan khas

Kamera XMAGE dengan teknologi terbaru

Performa tinggi dengan chipset baru

Kekurangan:

Layanan Google (GMS) masih terbatas

Harga cukup tinggi di kelasnya

Kesimpulan

Huawei Mate 80 Pro tampak siap melanjutkan tradisi seri Mate sebagai simbol inovasi.

Dengan desain premium, kamera canggih, dan performa kelas atas, perangkat ini jelas layak dinantikan. Namun, faktor ekosistem aplikasi dan harga tetap jadi pertimbangan utama.

Jawaban pastinya akan terungkap saat peluncuran resmi pada 16 April 2026.