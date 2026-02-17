Bandar Lampung (Lampost.co) — Menjawab spekulasi yang beredar di media sosial, raksasa teknologi HP resmi melakukan langkah revolusioner di awal tahun 2026 dengan menyatukan dua lini gaming legendaris mereka, OMEN dan HyperX, ke dalam satu master brand terpadu: HyperX. Transformasi ini ditandai dengan peluncuran global HyperX OMEN 15, laptop gaming yang memposisikan dirinya bukan sekadar perangkat keras, melainkan pusat dari ekosistem gaming masa depan.

Langkah strategis yang diumumkan pasca gelaran CES 2026 ini bertujuan menciptakan pengalaman bermain yang mulus (seamless). Pengguna tidak lagi hanya membeli laptop, melainkan masuk ke dalam ekosistem di mana perangkat audio, mouse, hingga keyboard HyperX dapat terintegrasi secara instan melalui satu pusat kendali, OMEN Gaming Hub.

Performa Tanpa Gimmick: Intel Core Ultra 9 dan Daya 170W HyperX OMEN 15 edisi 2026 ini membawa spesifikasi yang sangat agresif. Dibekali prosesor terbaru Intel Core Ultra 9 (seri Panther Lake) dan kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, perangkat ini mendobrak batasan daya laptop tipis. Poin Penting Performa: Total Platform Power (TPP) 170W: Melalui fitur OMEN Unleashed Mode, laptop ini mampu mendorong daya maksimal hingga 170W untuk performa yang stabil saat menjalankan game AAA pada pengaturan rata kanan.

Melalui fitur OMEN Unleashed Mode, laptop ini mampu mendorong daya maksimal hingga 170W untuk performa yang stabil saat menjalankan game AAA pada pengaturan rata kanan. OMEN Tempest Cooling: Menggunakan desain pendinginan hyperbaric yang dipadukan dengan fitur Reverse Fan Cleaner untuk membuang debu secara otomatis, menjaga suhu tetap dingin meski dalam sesi kompetitif yang panjang.

Menggunakan desain pendinginan hyperbaric yang dipadukan dengan fitur Reverse Fan Cleaner untuk membuang debu secara otomatis, menjaga suhu tetap dingin meski dalam sesi kompetitif yang panjang. RAM DDR5-5600: Mendukung kapasitas hingga 32GB untuk multitasking berat dan kebutuhan kreator konten.

Layar OLED 2.8K dan Keyboard 8K Polling Pertama di Dunia Visual menjadi daya tarik utama dengan panel OLED 15,3 inci beresolusi 2.8K. Layar ini mendukung refresh rate 120Hz dengan tingkat kecerahan hingga 500 nits dan cakupan warna 100% DCI-P3. Rasio layar-ke-bodi yang mencapai 91% memberikan kesan imersif yang sulit bagi kompetitor di kelasnya untuk menandingi. Namun, kejutan sebenarnya terletak pada sektor kontrol. HyperX OMEN 15 menjadi laptop pertama yang mengadopsi teknologi 8K High-Polling Rate Keyboard secara native. Dengan input-to-display response time hanya 0,125ms, keyboard ini memberikan respons yang instan. Ini sebuah standar baru bagi para pemain esports profesional yang membutuhkan presisi tinggi tanpa delay.