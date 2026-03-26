Bandar Lampung (Lampost.co) — Meta Platforms melalui platform Instagram kembali menghadirkan inovasi baru. Kali ini, fitur menyasar kenyamanan pengguna saat menonton Reels.

Instagram resmi merilis fitur pause video hanya dengan satu sentuhan. Pembaruan itu langsung tersedia untuk pengguna Android dan iOS.

Fitur itu menjawab kebutuhan pengguna yang selama ini merasa kesulitan saat ingin menghentikan video di momen tertentu.

Fitur Pause Sekali Tap Bikin Nonton Lebih Nyaman

Instagram kini memungkinkan pengguna menjeda Reels hanya dengan satu kali sentuhan. Sebelumnya, pengguna harus menahan layar untuk menghentikan video. Cara itu sering tidak akurat dan membuat momen terlewat.

Fitur baru itu membuat pengguna bisa langsung menghentikan video tanpa ribet. Kontrol terhadap konten menjadi lebih presisi. Pengguna juga bisa menikmati video dengan tempo sendiri tanpa terburu-buru.

Kontrol Tambahan Setelah Video Dijeda

Muncul Opsi Pengaturan Suara

Saat video dijeda, Instagram langsung menampilkan opsi tambahan. Salah satunya fitur mute untuk membisukan suara.

Fitur itu membantu pengguna mengatur pengalaman menonton sesuai kebutuhan. Pengguna bisa fokus pada visual tanpa gangguan audio.

Interaksi Konten Jadi Lebih Fleksibel

Dengan kontrol baru itu, pengguna bisa lebih mudah memahami isi video. Fitur pause membantu saat menonton konten edukasi, tutorial, atau informasi penting. Pengguna tidak perlu lagi memutar ulang video berkali-kali.

Berlaku untuk Android dan iOS

Instagram memastikan fitur itu hadir secara merata. Pengguna Android dan iOS sudah bisa mengaksesnya.

Peluncuran dilakukan secara bertahap melalui pembaruan aplikasi terbaru. Pengguna sebaiknya memperbarui aplikasi agar mendapatkan fitur tersebut.

Respons terhadap Keluhan Pengguna

Fitur pause sekali tap hadir sebagai solusi dari keluhan lama. Banyak pengguna merasa fitur lama kurang praktis. Gesture tahan layar sering tidak responsif.

Akibatnya, pengguna sering melewatkan bagian penting dalam video. Instagram kini memperbaiki pengalaman tersebut dengan kontrol yang lebih sederhana.

Strategi Instagram Tingkatkan Engagement

Langkah itu menunjukkan fokus Instagram pada kenyamanan pengguna. Fitur sederhana seperti pause bisa meningkatkan durasi tontonan dan interaksi.

Pengalaman yang lebih baik membuat pengguna cenderung lebih lama menikmati konten. Ke depan, Instagram kemungkinan akan menghadirkan fitur tambahan untuk Reels. Inovasi itu menegaskan Reels tetap menjadi fokus utama dalam strategi platform.