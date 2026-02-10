Bandar Lampung (Lampost.co) — Pasar tablet global kembali memanas dengan kabar peluncuran generasi terbaru dari lini iPad. Apple dilaporkan tengah mempersiapkan pembaruan besar untuk iPad seri standar dan iPad Air guna memperkuat ekosistem Apple Intelligence yang kini semakin matang.

Berdasarkan laporan terbaru dari rantai pasokan di awal tahun 2026, Apple diprediksi akan menggelar acara spesial pada Maret atau April mendatang. Momentum ini juga bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-50 Apple pada 1 April 2026. Hal tersebut memicu spekulasi adanya kejutan perangkat keras baru.

Bocoran iPad 12: Era Baru Apple Intelligence di Lini Termurah

Generasi ke-12 dari iPad standar menjadi yang paling dinanti. Setelah iPad 11 yang rilis Maret 2025 menggunakan chip A16, iPad 12 (2026) diprediksi akan melompat menggunakan chip A18. Langkah ini diambil Apple agar seluruh lini tablet terbarunya mendukung fitur kecerdasan buatan Apple Intelligence secara penuh.

Meskipun dari sisi desain tidak mengalami perubahan radikal, kehadiran chip A18 akan memberikan peningkatan performa CPU dan Neural Engine yang signifikan. Tablet ini tetap akan menggunakan layar Liquid Retina 10,9 inci. Namun, kini hadir dengan efisiensi baterai yang lebih baik.

iPad Air 8 (2026): Powerhouse dengan Chip M4

Lini iPad Air juga akan mendapatkan penyegaran melalui model generasi kedelapan. Fokus utama pembaruan kali ini adalah transisi dari chip M3 ke chip M4. Penggunaan chip M4 akan membawa teknologi Tandem OLED yang sebelumnya hanya ada di seri Pro ke kelas menengah. Hal ini memberikan kecerahan dan kontras yang jauh lebih superior.

Fitur lain yang harapannya hadir adalah dukungan Wi-Fi 7 dan peningkatan kamera depan. Kameranya kini memiliki posisi landscape yang lebih optimal untuk produktivitas profesional dan panggilan video.

iPad Pro M5: Raja Tablet di Tahun 2026

Bagi pengguna yang membutuhkan performa ekstrem, iPad Pro M5 yang meluncur pada Oktober 2025 tetap menjadi standar tertinggi. Perangkat ini hadir dengan RAM mulai dari 12GB dan layar Ultra Retina XDR berbasis Tandem OLED. Karena itu, perangkat ini masih menjadi pilihan utama para profesional kreatif di tahun 2026.

Daftar Harga iPad Terbaru di Indonesia Februari 2026

Berikut adalah estimasi harga iPad di pasar distributor resmi (iBox/Digimap) per Februari 2026:

iPad Generasi 10 (A14 Bionic): Mulai dari Rp5.499.000

iPad Generasi 11 (A16 Bionic): Mulai dari Rp6.099.000

iPad Air 11-inci (M3): Mulai dari Rp9.499.000

iPad Air 13-inci (M3): Mulai dari Rp13.499.000

iPad mini 7 (A17 Pro): Mulai dari Rp9.399.000

iPad Pro 11-inci (M5): Mulai dari Rp18.999.000

iPad Pro 13-inci (M5): Mulai dari Rp24.499.000

Kesimpulan: Pilih Sekarang atau Tunggu?

Jika Anda membutuhkan tablet untuk kebutuhan standar dan ingin menikmati fitur AI terbaru, menunggu kehadiran iPad 12 pada musim semi 2026 adalah langkah bijak. Namun, bagi Anda yang mengejar diskon, iPad 11 atau iPad Air M3 saat ini sedang mengalami penyesuaian harga yang cukup menarik di berbagai marketplace resmi di Indonesia.