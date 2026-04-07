Bandar Lampung (Lampost.co) — Rumor soal iPhone lipat terus menguat. Meski belum pernah diumumkan resmi, berbagai bocoran dan paten membuat banyak orang yakin bahwa Apple sedang menyiapkan perangkat revolusioner yang dikenal sebagai iPhone Fold.

Berbeda dari kompetitor yang sudah lebih dulu merilis ponsel lipat, Apple tampaknya memilih jalur “pelan tapi matang”. Artinya, ketika akhirnya rilis, perangkat ini diprediksi membawa fitur yang benar-benar siap pakai.

Lalu, apa saja yang paling dinantikan?

1. Layar “Self-Healing” yang Bisa Menyembuhkan Goresan

Salah satu bocoran paling menarik adalah teknologi layar yang bisa memperbaiki dirinya sendiri.

Material khusus berbasis elastomer disebut mampu:

Menutup goresan kecil secara otomatis

Mengurangi bekas lipatan (crease)

Menjaga tampilan layar tetap mulus dalam jangka panjang

Jika benar hadir, ini bisa jadi solusi terbesar dari masalah klasik ponsel lipat saat ini.

2. Engsel Titanium Lebih Kuat dan Ringan

Belajar dari seri Pro sebelumnya, Apple diperkirakan akan memakai material titanium untuk bagian engsel.

Keuntungannya:

Lebih tahan lama

Tidak mudah longgar

Tetap ringan saat digenggam

Desain ini penting karena engsel adalah “jantung” dari perangkat foldable.

3. Perpaduan iOS dan iPadOS dalam Satu Perangkat

Hal yang paling dinanti bukan cuma hardware, tapi juga pengalaman software.

Saat dilipat → tampil seperti iPhone biasa

Saat dibuka → berubah jadi tampilan ala iPad

Fitur seperti multitasking, split screen, dan drag-and-drop diprediksi akan hadir, membuat perangkat ini lebih dari sekadar smartphone.

4. Layar Luar yang Nyaris Tak Terlihat

Apple disebut sedang mengembangkan layar sekunder yang “invisible”.

Artinya:

Menyatu dengan bodi saat mati

Aktif hanya untuk notifikasi, jam, dan widget

Memberi kesan desain yang bersih dan minimalis

Konsep ini bisa jadi pembeda besar dibanding foldable lain.

5. Dukungan Apple Pencil untuk Produktivitas

Dengan ukuran layar yang diprediksi mencapai 8 inci saat dibuka, dukungan Apple Pencil jadi sangat masuk akal.

Ini membuka banyak kemungkinan:

Catatan digital

Desain grafis

Editing dokumen

iPhone Fold bisa berubah jadi “mini iPad” di saku.

6. Kamera Periskop untuk Zoom Lebih Jauh

Untuk menjaga desain tetap ramping, Apple kemungkinan akan menggunakan kamera periskop.

Keunggulannya:

Zoom optik lebih jauh

Modul kamera tidak terlalu menonjol

Tetap menjaga estetika desain

Ini penting karena foldable biasanya punya keterbatasan ruang.

7. Chipset Generasi Baru yang Lebih Hemat Daya

Performa tentu jadi fokus utama. iPhone Fold diprediksi akan memakai chip terbaru (sekelas A19 atau lebih tinggi).

Dengan fabrikasi lebih kecil:

Performa meningkat

Konsumsi daya lebih efisien

Cocok untuk layar besar yang boros baterai

Strategi Apple: Tidak Cepat, Tapi Siap

Berbeda dengan brand lain, Apple tidak terburu-buru masuk pasar foldable. Fokus mereka adalah:

Menghilangkan masalah engsel

Meningkatkan daya tahan layar

Menyempurnakan pengalaman pengguna

Artinya, perangkat ini kemungkinan baru hadir ketika benar-benar siap bersaing di level premium.

Kesimpulan: Layak Ditunggu, Tapi Masih Misteri

Semua fitur di atas memang terdengar menjanjikan. Namun seperti biasa, Apple dikenal tidak ragu membatalkan teknologi yang belum sempurna.

Hingga saat ini:

Belum ada tanggal rilis resmi

Spesifikasi masih sebatas bocoran

Harga diprediksi di atas seri Pro Max

Jika semua rumor ini menjadi kenyataan, iPhone Fold berpotensi menjadi salah satu perangkat paling revolusioner dalam beberapa tahun terakhir.

Sekarang tinggal satu pertanyaan: Apple akan benar-benar merilisnya… atau masih menyimpannya lebih lama?