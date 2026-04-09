Bandar Lampung (Lampost.co) — Rumor soal ponsel lipat pertama dari Apple kembali mencuat dan makin menarik perhatian. Perangkat yang sementara dikenal sebagai iPhone Fold disebut-sebut masih berada di jalur peluncuran dan berpotensi debut pada September 2026.

Jika benar, momen perilisannya akan berdekatan dengan generasi terbaru iPhone lainnya, termasuk lini Pro yang biasanya hadir di waktu yang sama setiap tahun.

Jadwal Rilis Masih Sesuai Rencana

Informasi terbaru datang dari jurnalis teknologi Mark Gurman yang menyebut bahwa iPhone Fold kemungkinan hadir “sekitar waktu yang sama” dengan peluncuran iPhone generasi berikutnya.

Pernyataan ini sekaligus meredam kabar sebelumnya dari media Asia yang menyebut Apple menunda proyek ini hingga 2027. Meski sempat dikaitkan dengan kendala teknis, laporan terbaru justru menunjukkan pengembangannya masih berjalan sesuai rencana.

Namun, seperti proyek besar Apple lainnya, jadwal peluncuran tetap bisa berubah sewaktu-waktu karena perangkat masih dalam tahap pengujian internal.

Masih Tahap Pengembangan Awal

Saat ini, iPhone Fold disebut masih berada dalam fase engineering verification. Artinya, Apple masih menguji desain dan performa sebelum masuk ke tahap produksi massal.

Tahapan ini krusial karena menyangkut kualitas akhir produk, terutama untuk perangkat dengan desain kompleks seperti ponsel lipat.

Produksi dalam skala besar sendiri diperkirakan belum dimulai, sehingga kemungkinan perubahan spesifikasi atau desain masih terbuka.

Tantangan di Layar Lipat

Salah satu aspek paling menantang dalam pengembangan iPhone Fold ada pada bagian layar. Teknologi layar lipat memang membutuhkan presisi tinggi, mulai dari ketahanan engsel hingga fleksibilitas panel.

Analis ternama Ming-Chi Kuo sebelumnya juga menyoroti hal ini. Menurutnya, kompleksitas desain bisa berdampak pada jumlah produksi awal yang terbatas saat peluncuran nanti.

Artinya, meski rilis sesuai jadwal, ketersediaan unit di pasar bisa jadi tidak langsung melimpah.

Bocoran Desain dan Ukuran Layar

Sejumlah bocoran menyebutkan bahwa iPhone Fold akan membawa konsep yang cukup berbeda dibanding kompetitor.

Layar saat dilipat: sekitar 5,5 inci

Layar saat dibuka: sekitar 7,8 inci

Rasio aspek: mendekati 4:3

Ketebalan: diperkirakan sekitar 4,5 mm

Dengan rasio tersebut, perangkat ini disebut-sebut akan terasa lebih seperti tablet mini saat dibuka—mirip pengalaman menggunakan iPad.

Dari sisi bentuk, iPhone Fold diprediksi tampil lebih lebar dan tidak terlalu tinggi dibanding ponsel lipat lain yang saat ini beredar di pasaran.

Strategi Apple di Pasar Foldable

Langkah Apple masuk ke pasar ponsel lipat tentu bukan tanpa alasan. Segmen ini terus berkembang, meski masih tergolong niche dibanding smartphone konvensional.

Dengan reputasi Apple dalam hal desain dan optimasi ekosistem, iPhone Fold berpotensi menjadi game changer—terutama jika mampu menghadirkan pengalaman lipat yang lebih solid dan minim kompromi.

Masih Banyak yang Bisa Berubah

Karena masih dalam tahap pengembangan, detail terkait iPhone Fold kemungkinan akan terus berkembang hingga mendekati waktu peluncuran.

Mulai dari desain akhir, spesifikasi hardware, hingga harga, semuanya masih bisa berubah. Namun satu hal yang pasti, kehadiran iPhone Fold sudah menjadi salah satu topik paling dinantikan di industri smartphone saat ini.

Jika Apple berhasil mengeksekusi perangkat ini dengan baik, bukan tidak mungkin iPhone Fold akan menjadi standar baru di kategori ponsel lipat saat resmi diperkenalkan nanti.