Bandar Lampung (Lampost.co) — Pasar ponsel pintar di Indonesia pada tahun 2026 kembali dikejutkan dengan strategi agresif Itel. Melalui peluncuran Itel A200, pabrikan ini tidak lagi sekadar bersaing di sektor memori besar, melainkan beralih ke segmen ketahanan ekstrem dan inovasi komunikasi alternatif yang sebelumnya hanya ada di perangkat premium.

Berbeda dengan ponsel murah pada umumnya yang ringkih, Itel A200 hadir dengan proposisi nilai sebagai “ponsel tempur” bagi para pekerja lapangan, pengemudi ojek online, hingga pencinta aktivitas luar ruangan dengan anggaran terbatas. Langkah ini diprediksi akan mengubah peta persaingan gadget kelas satu jutaan sepanjang tahun 2026.

Solusi Komunikasi di Area Blank Spot

Salah satu fitur yang paling mencuri perhatian di tahun 2026 ini adalah penyematan teknologi UltraLink Free Call. Fitur ini menjadi jawaban bagi pengguna yang sering berada di area minim sinyal seluler atau gedung dengan penetrasi sinyal yang buruk. Mengandalkan protokol Bluetooth jarak jauh yang dioptimalkan, Itel A200 memungkinkan pengiriman pesan suara dan teks antar-perangkat Itel tanpa memerlukan pulsa maupun paket data.

Kehadiran fitur ini pada perangkat entry-level menandai kemajuan signifikan dalam teknologi komunikasi jarak dekat. Itel seolah mengerti bahwa di tengah masifnya digitalisasi 2026, akses komunikasi dasar harus tetap terjaga meski dalam kondisi darurat tanpa sinyal.

Durabilitas Ekstrem: Jatuh 1,8 Meter Bukan Masalah

Ponsel harga terjangkau biasanya identik dengan material tipis. Umumnya berbahan plastik. Namun Itel A200 berbeda. Perangkat ini sudah mengantongi sertifikasi MIL-STD-810H.

Standar ini merupakan standar ketahanan militer. Perangkat tetap berfungsi normal. Bahkan saat terjatuh dari ketinggian hingga 1,8 meter. Termasuk ke permukaan keras.

Ketangguhannya juga diperkuat. Dengan rating IP65. Artinya, ponsel ini tahan debu. Juga tahan terhadap siraman air hujan.

Layarnya berukuran 6,75 inci. Kualitasnya tidak main-main. Layar ini mendukung refresh rate 120 Hz. Pergerakan visual terasa sangat mulus.

Panelnya juga dilapisi proteksi khusus. Lebih tahan terhadap goresan. Dibandingkan generasi sebelumnya.

Semua ini membuat Itel A200 terasa rasional. Cocok untuk penggunaan jangka panjang. Pengguna pun tidak perlu sering mengeluarkan biaya servis layar.

Efisiensi Android 15 Go dan Chipset Modern

Dari sisi dapur pacu, penggunaan Unisoc T7250 yang dibangun dengan fabrikasi 12 nm memberikan keseimbangan antara performa dan efisiensi daya. Di tahun 2026, sistem operasi Android 15 Go Edition pada Itel A200 telah dioptimalkan untuk menangani beban kerja multitasking dengan manajemen RAM yang lebih cerdas.

Meskipun hadir dengan opsi RAM 3 GB dan 4 GB, optimalisasi perangkat lunak itel OS 15.1.2 memungkinkan ponsel ini menjalankan aplikasi media sosial dan navigasi secara simultan tanpa kendala berarti. Dukungan baterai 5.000 mAh juga memastikan pengguna tidak perlu terpaku pada pengisi daya selama seharian penuh aktivitas di luar ruangan.

Standar Baru Estetika Entry-Level

Meski mengedepankan ketangguhan, Itel A200 tidak meninggalkan sisi estetika. Pilihan warna seperti Meteor Titanium dan Nebula Green memberikan kesan industrial yang elegan. Desain modul kamera belakang yang ikonik dengan teknologi AI Fusion Camera 13 MP menunjukkan bahwa ponsel tangguh juga bisa tampil gaya di tahun 2026.

Dengan harga yang tetap berada di kisaran satu jutaan, Itel A200 bukan sekadar ponsel murah biasa. Ia adalah perangkat utilitas yang menawarkan keamanan fisik dan kepastian komunikasi, sebuah kombinasi yang sulit ditolak oleh konsumen cerdas di Indonesia saat ini.