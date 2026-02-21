Bandar Lampung (Lampost.co) — Kehadiran Resident Evil Requiem di Jakarta pada akhir Februari 2026 menjadi magnet luar biasa bagi gamers. Namun, agar kunjungan Anda ke Gandaria City tidak berujung pada antrean sia-sia, redaksi Lampost telah merangkum panduan lengkap dan jadwal detail event imersif Capcom ini.

Event ini akan berlangsung selama dua hari, Sabtu dan Minggu, 28 Februari – 1 Maret 2026. Area Main Atrium akan diubah total menjadi instalasi horor yang terbagi dalam beberapa zona utama.

Jadwal Utama dan Guest Star

Untuk menghindari penumpukan massa, Capcom Indonesia telah merilis jadwal sesi utama di panggung Gandaria City:

1. Sabtu, 28 Februari 2026 (13.00 WIB): Opening Ceremony dan Technical Talk bersama produser Capcom (via Live Stream eksklusif dari Jepang).

2. Sabtu, 28 Februari 2026 (16.00 WIB): Speedrun Challenge oleh komunitas Resident Evil Indonesia.

3. Minggu, 1 Maret 2026 (14.00 WIB): Meet and Greet eksklusif dengan Cosplayer Larissa Rochefort di Area Raccoon Photo Spot.

Tips Menghindari Antrean Demo Gameplay

Salah satu daya tarik utama adalah demo Resident Evil Requiem pada konsol terbaru. Berdasarkan pengalaman event serupa di awal 2026, berikut tips agar Anda bisa mendapatkan slot bermain:

Sistem Antrean Digital: Pengunjung wajib melakukan scan QR Code di pintu masuk untuk mendapatkan nomor urut antrean digital. Pastikan baterai smartphone Anda penuh.

Datang Lebih Awal: Registrasi antrean dibuka mulai pukul 10.00 WIB bersamaan dengan jam operasional mall. Slot biasanya habis dalam waktu kurang dari dua jam.

Daftar Harga Merchandise Eksklusif (Estimasi 2026)

Bagi para kolektor, booth merchandise resmi hanya menerima pembayaran non-tunai (QRIS/Debit). Berikut bocoran beberapa item yang akan tersedia:

– Requiem Official T-Shirt (Limited Jakarta Edition): Rp450.000

– Umbrella Corp Tactical Cap: Rp275.000

– Replika First Aid Spray (Termos Minum): Rp350.000

– Collector’s Edition Game (Physical Copy): Rp1.299.000

Akses dan Transportasi

Mengingat lonjakan pengunjung di area Jakarta Selatan pada akhir pekan, pengunjung sebaiknya menggunakan transportasi umum. Integrasi TransJakarta koridor 8 (Lebak Bulus – Harmoni) yang telah diperbarui di tahun 2026 mempermudah akses langsung ke halte Gandaria City.

Bagi yang membawa kendaraan pribadi, parkir cadangan tersedia di area perkantoran sekitar untuk mengantisipasi penuhnya gedung parkir utama mal.

Siapkan mental dan stamina Anda untuk merasakan teror Resident Evil Requiem secara nyata di Jakarta. Pastikan Anda mengikuti akun media sosial resmi Capcom Asia untuk update perubahan jadwal mendadak akibat kapasitas area.