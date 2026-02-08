Bandar Lampung (Lampost.co) — Rockstar Games akhirnya mengakhiri spekulasi panjang soal Grand Theft Auto VI. Setelah beberapa kali mengalami penundaan, jadwal rilis resmi kini keluar.

Melalui pengumuman pada 6 November 2025, Rockstar memastikan GTA 6 meluncur pada Kamis, 19 Desember 2026. Game itu akan tersedia pertama kali untuk PlayStation 5 dan Xbox Series X|S.

Sementara itu, versi PC masih belum masuk daftar rilis resmi. Rockstar belum memberikan kepastian waktu peluncurannya.

Rekam Jejak Penundaan Jadwal Rilis GTA 6

Perjalanan menuju rilis GTA 6 tidak berjalan mulus. Rockstar beberapa kali mengubah target peluncuran demi menjaga kualitas.

Awalnya, GTA 6 hadir pada musim gugur 2025. Target itu kemudian bergeser ke 26 Mei 2026 melalui pengumuman 2 Mei 2025.

Namun, pada 6 November 2025, Rockstar kembali mengubah rencana menjadi 19 Desember 2026.

Rockstar menegaskan tambahan waktu itu penting. Tim ingin memaksimalkan kualitas grafis, gameplay, dan dunia permainan.

Konsol yang Mendukung GTA 6 Saat Peluncuran

Rockstar memastikan GTA 6 hanya hadir di konsol generasi terbaru saat peluncuran awal.

GTA 6 akan tersedia untuk:

PlayStation 5

Xbox Series X

Xbox Series S

Untuk versi PC, Rockstar belum memberikan konfirmasi resmi. Namun, pola rilis sebelumnya menunjukkan versi PC kemungkinan menyusul.

Fitur GTA 6 Paling Ditunggu

Selain jadwal rilis, fitur baru GTA 6 menjadi sorotan utama komunitas gamer global. Berikut fitur terbaru GTA VI:

Peta GTA 6 Disebut Dua Kali Lebih Besar dari GTA V

GTA 6 membawa pemain ke Leonida, negara bagian fiksi yang terinspirasi Florida. Vice City kembali menjadi pusat aktivitas.

Ukuran peta 2,1 hingga 2,7 kali lebih luas dari GTA V. Wilayahnya mencakup pantai, rawa, kota, hingga pegunungan.

Area yang akan hadir meliputi Leonida Keys, Port Gellhorn, Ambrosia, dan Taman Nasional Mount Kalaga. Rockstar juga menyiapkan lebih dari 700 bangunan interior yang bisa dimasuki pemain.

NPC dengan AI Paling Realistis Sepanjang Sejarah GTA

Kecerdasan NPC mengalami lompatan besar. Setiap karakter memiliki rutinitas harian dan reaksi situasional. Sistem “greet & antagonize” kembali hadir seperti di Red Dead Redemption 2. NPC juga mampu mengingat aksi brutal pemain.

Menariknya, Game itu menyematkan fitur media sosial dalam game. Kontennya mirip TikTok dan Instagram Reels. Reaksi publik virtual akan berubah sesuai tindakan yang kamu lakukan di dunia permainan.

Visual Generasi Baru dengan RAGE Engine Terbaru

Game itu memanfaatkan RAGE Engine versi mutakhir. Rockstar menjanjikan peningkatan visual yang sangat signifikan.

Teknologi ray tracing real-time hadir untuk pencahayaan dan bayangan. Global illumination bekerja secara dinamis.

Tekstur ultra-detail mendukung resolusi 4K. Rambut karakter berbasis untaian individual. Animasi wajah tampak lebih hidup. Sistem cuaca ekstrem juga memengaruhi gameplay secara langsung.

Antusiasme Pemain Tetap Tinggi Meski Rilis Masih Lama

Setiap bocoran kecil selalu memicu diskusi besar. Rockstar tampaknya memilih jalan aman. Mereka ingin rilis dalam kondisi terbaik.

Bagi penggemar, penantian panjang itu sepadan dengan ambisi besar yang ditawarkan.