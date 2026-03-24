Bandar Lampung (Lampost.co) — Di tengah dominasi ekosistem Android dan iOS yang semakin ketat dalam pengumpulan data, Jolla resmi memperkenalkan perangkat terbarunya pada ajang MWC 2026. Ponsel yang dinamai secara simpel sebagai Jolla Phone (edisi 2026) ini hadir sebagai jawaban bagi pengguna yang mengutamakan kedaulatan data dan privasi mutlak.

Tombol Fisik Privasi: Keamanan di Ujung Jari

Fitur paling mencolok dari Jolla Phone 2026 adalah hadirnya Privacy Switch atau tombol fisik di sisi perangkat. Berbeda dengan fitur software pada ponsel umumnya, tombol ini secara mekanis memutus arus pada mikrofon, kamera, dan modul GPS. Dalam mode privasi aktif, pengguna dijamin tidak dapat dilacak atau didengar oleh aplikasi pihak ketiga mana pun, memberikan rasa aman total saat melakukan pertemuan rahasia atau sekadar menjaga privasi harian.

Sailfish OS 5 dan Integrasi AI Lokal Jolla Mind2

Jolla Phone 2026 menjalankan sistem operasi terbaru, Sailfish OS 5. Sistem ini tetap mempertahankan arsitektur Linux yang independen dan tidak bergantung pada layanan Google (Google Mobile Services). Namun, yang menarik di tahun 2026 ini adalah integrasi Jolla Mind2.

Jolla Mind2 merupakan asisten kecerdasan buatan (AI) personal yang bekerja sepenuhnya secara lokal di dalam perangkat (on-device AI). Artinya, semua pemrosesan data, pengenalan suara, hingga pengaturan jadwal dilakukan tanpa mengirim data ke server cloud, sebuah terobosan besar di era AI yang biasanya sangat lapar data pengguna.

Spesifikasi Perangkat Keras yang Mumpuni

Secara teknis, Jolla tidak main-main dengan spesifikasi yang diusung untuk bersaing di kelas menengah atas tahun 2026:

Chipset: Prosesor 5G terbaru yang dioptimalkan khusus untuk efisiensi Sailfish OS.

Memori: RAM 12GB dengan penyimpanan internal 256GB yang dapat diperluas via slot microSD.

Baterai: Kapasitas 4.500 mAh yang dapat dilepas-pasang (removable battery), sesuai dengan regulasi keberlanjutan lingkungan terbaru di Eropa.

Desain Modular dan Berkelanjutan

Kembalinya Jolla ke basis produksinya di Salo, Finlandia, juga membawa filosofi desain yang ramah lingkungan. Selain baterai yang mudah diganti sendiri oleh pengguna, cangkang belakang ponsel ini menggunakan material polikarbonat daur ulang yang tahan banting. Jolla menjanjikan dukungan pembaruan sistem operasi hingga 7 tahun, sebuah komitmen panjang untuk mengurangi limbah elektronik.

Jolla Phone 2026 dijadwalkan mulai dikirimkan kepada pemesan batch pertama pada Juni 2026 dengan harga retail yang kompetitif. Bagi komunitas teknologi, kehadiran ponsel ini bukan sekadar gadget baru, melainkan simbol perlawanan terhadap monopoli data oleh raksasa teknologi global.