Bandar Lampung (Lampost.co) — Dunia maya sedang dihebohkan dengan pemandangan tidak biasa di jagat Battle Royale. Dua karakter paling dingin dan misterius dari Honkai: Star Rail, Kafka dan Blade, tertangkap kamera sedang melakukan joget ‘Griddy’ dan ‘Orange Justice’ di tengah medan tempur Fortnite. Kejadian ini bukan sekadar modifikasi (mod). Sebaliknya, ini adalah kolaborasi resmi yang baru saja diluncurkan pada akhir Februari 2026.

Kolaborasi antara Epic Games dan HoYoverse ini merupakan bagian dari agenda besar “Gaming Legends” tahun 2026. Meskipun terlihat out of character bagi para Stellaron Hunter yang biasanya tampil serius, kehadiran mereka membawa warna baru. Hal ini sangat dinanti penggemar kedua game tersebut.

Detail Kolaborasi Stellaron Hunter x Fortnite

Mulai tanggal 26 Februari 2026, skin Kafka dan Blade resmi tersedia di Item Shop Fortnite. Keduanya hadir dengan desain cel-shaded yang disesuaikan dengan estetika Fortnite namun tetap mempertahankan detail ikonik dari versi aslinya. Berikut adalah rincian konten kolaborasi yang bisa didapatkan:

Bundle Stellaron Hunter Kafka: Mencakup outfit Kafka, Back Bling “Twilight Trill”, dan Pickaxe khusus berbentuk pedang katananya.

Mencakup outfit Kafka, Back Bling “Twilight Trill”, dan Pickaxe khusus berbentuk pedang katananya. Bundle Stellaron Hunter Blade: Mencakup outfit Blade, Back Bling “Red Spider Lily”, dan Pickaxe “Shard Sword”.

Mencakup outfit Blade, Back Bling “Red Spider Lily”, dan Pickaxe “Shard Sword”. LEGO Styles: Menariknya, kedua skin ini juga memiliki varian LEGO yang bisa digunakan di mode LEGO Fortnite.

Cara Mendapatkan Skin Gratis

Berdasarkan informasi resmi dari Epic Games Store, ada cara khusus bagi pemain Honkai: Star Rail untuk mendapatkan skin Blade secara gratis. Pemain yang melakukan pembelian Oneiric Shards (980+) atau Nameless Glory melalui Epic Games Store akan menerima kode redeem untuk skin Blade di Fortnite sebagai hadiah langsung (Gift-with-Purchase). Promo ini berlaku terbatas hingga pertengahan Maret 2026.

Menjelajahi Map Jarilo-VI di Fortnite

Tidak hanya sekadar skin, kolaborasi ini juga menghadirkan pulau kreatif khusus bertajuk Honkai Royale Island dengan kode akses 8345-3054-2748. Di dalam map ini, pemain bisa merasakan sensasi pertempuran 7v7 atau Battle Royale klasik. Map ini menampilkan latar tempat ikonik seperti pemandangan salju Jarilo-VI dan kemegahan kota mimpi Penacony.

Reaksi Komunitas dan Turnamen Astral Rift Rumble

Kehebohan ini mencapai puncaknya pada 28 Februari lalu dalam turnamen “Astral Rift Rumble”. Konten kreator ternama seperti Ninja (Team Blade) dan Clix (Team Kafka) saling beradu di Honkai Royale Island. Turnamen ini disaksikan oleh jutaan penonton secara daring.

Meski banyak penggemar yang tertawa melihat Blade yang biasanya suram kini bisa melakukan gerakan dansa pop, kolaborasi ini diakui sebagai salah satu langkah pemasaran paling sukses bagi HoYoverse di tahun 2026. Kolaborasi ini juga bertujuan memperluas audiens mereka ke ranah konsol dan pemain Barat.

Bagi Anda yang ingin mengoleksi kedua karakter ini, segera cek Item Shop. Pasalnya, skin Kafka dan Blade dijadwalkan akan meninggalkan toko pada 6 Maret 2026 mendatang.