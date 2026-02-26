Bandar Lampung (Lampost.co) — Menjelang peluncuran global Resident Evil Requiem yang dijadwalkan besok, 27 Februari 2026, para penggemar kembali menoleh ke belakang pada seri Resident Evil Village. Banyak spekulasi beredar mengenai bagaimana akhir kisah Ethan Winters menjadi fondasi utama bagi konflik yang akan dihadapi pemain dalam seri kesembilan ini.

Resident Evil Village bukan sekadar bab penutup bagi keluarga Winters, melainkan pembuka pintu bagi ancaman biologis yang lebih masif. Untuk membantu Anda bersiap, tim redaksi telah merangkum poin-poin krusial dari Village yang akan berdampak langsung pada alur cerita Resident Evil Requiem.

Warisan Ethan Winters dan Peran Rose

Salah satu poin paling krusial adalah keberadaan Rose Winters. Di akhir DLC Shadows of Rose yang rilis beberapa tahun lalu, kita melihat potensi kekuatan luar biasa yang ia miliki. Dalam trailer Resident Evil Requiem, keterlibatan organisasi rahasia yang mengincar kekuatan Rose menjadi motor penggerak utama plot. Pemain yang memahami latar belakang Megamycete di Village akan lebih mudah mencerna asal-usul musuh baru di Requiem.

Chris Redfield dan Satuan BSAA

Masih ingat dengan kejutan di akhir Village saat Chris Redfield menemukan bahwa BSAA menggunakan senjata biologis (Bio-Organic Weapons)? Isu ini menjadi sentral dalam Resident Evil Requiem. Konflik internal di tubuh BSAA yang sempat disinggung di Village kini meledak menjadi perang terbuka, di mana pemain akan melihat sisi gelap dari organisasi yang dulunya dianggap pahlawan tersebut.

Koneksi The Connections dan Desa Terlarang

Misteri mengenai organisasi The Connections yang menciptakan Eveline dan membantu Miranda di Village akhirnya terkuak lebih dalam di seri terbaru. Dokumen-dokumen rahasia yang Anda temukan di kastil Lady Dimitrescu terbukti menjadi petunjuk (foreshadowing). Tentang lokasi utama yang akan dijelajahi dalam Resident Evil Requiem.

Optimalisasi Pengalaman Bermain di 2026

Bagi Anda yang berencana melakukan marathon Resident Evil sebelum besok. Capcom telah merilis patch optimasi untuk Resident Evil Village di konsol generasi terbaru dan PC. Versi ini mendukung teknologi ray-tracing yang lebih sempurna dan loading time hampir instan, memberikan visual yang setara dengan standar grafis Resident Evil Requiem.

Jangan lewatkan peluncuran Resident Evil Requiem besok pagi di berbagai platform. Pastikan Anda sudah memahami setiap detail dari Village agar tidak kehilangan arah dalam narasi horor paling ambisius tahun 2026 ini.