Bandar Lampung (Lampost.co) — Kabar gembira bagi para survivor Free Fire (FF) di tanah air. Garena kembali merilis deretan kode redeem FF terbaru hari ini, Kamis, 5 Februari 2026. Pada rilis kali ini, pemain berkesempatan besar untuk mendapatkan item langka hasil kolaborasi eksklusif dengan Jujutsu Kaisen serta item bertema musim Stellar Sea.

Bulan Februari 2026 menjadi periode yang sangat spesial bagi komunitas Free Fire karena kolaborasi besar dengan Jujutsu Kaisen masih berlangsung hingga pertengahan bulan. Garena tidak hanya menyediakan misi di dalam game, tetapi juga membagikan kode penukaran secara cuma-cuma melalui media sosial resmi dan event turnamen.

Daftar Kode Redeem FF Terbaru 5 Februari 2026

Berikut adalah kumpulan kode redeem FF yang dapat segera diklaim sebelum mencapai batas limit penukaran atau kedaluwarsa:

BANSOSATMIN1 (Hadiah spesial survivor)

(Hadiah spesial survivor) FFAN-GLYK-YCHF (Skin Prism Wings)

(Skin Prism Wings) FFBY-WK2Q-XN9Z (Item Stellar Sea Season)

(Item Stellar Sea Season) FFMX-EVOY-F4VN (Skin M1014 Green Flame Draco)

(Skin M1014 Green Flame Draco) FFCM-CPSJ-99S3 (Token Jujutsu dan Karakter Yuji Itadori)

(Token Jujutsu dan Karakter Yuji Itadori) FFGJ-O7XY-CK2W (Bundle Gojo Satoru)

(Bundle Gojo Satoru) FFSK-N4XD-PP2N (Bundle Sukuna dan Voice Pack)

(Bundle Sukuna dan Voice Pack) FFJK-YTSD-QP9N (Skin Groza Yuji Itadori)

(Skin Groza Yuji Itadori) FFMX-JKP4-QZVN (Emote Cursed Technique)

(Emote Cursed Technique) FFGS-BRC9-PAHY (Sukamoto Backpack)

(Sukamoto Backpack) FFPL-ZJUD-KPTJ (Skin SG2 Series)

(Skin SG2 Series) JKTE-8M89-XA33 (Bundle Arctic Blue)

Hadiah Kolaborasi Jujutsu Kaisen dan Booyah Pass

Selain deretan kode di atas, pemain juga diingatkan bahwa event kolaborasi Jujutsu Kaisen akan berakhir pada 13 Februari 2026. Dalam periode ini, survivor bisa mendapatkan Gloo Wall gratis serta Jujutsu Kaisen Monster Truck dengan menyelesaikan rangkaian misi harian.

Tak hanya itu, Booyah Pass edisi Februari 2026 bertajuk Stellar Sea kini tersedia dengan promo khusus. Bagi pemain yang beruntung, terdapat opsi untuk meningkatkan pass tersebut hanya dengan modal 9 Diamond melalui event Mystery Shop yang memberikan diskon hingga 90 persen.

Cara Klaim Kode Redeem FF Melalui Situs Resmi Garena

Untuk menukarkan kode-kode di atas dengan hadiah resmi, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini:

Kunjungi laman resmi penukaran hadiah Garena di reward.ff.garena.com. Login menggunakan akun Free Fire Anda yang sudah tertaut dengan Facebook, Google, Huawei, VK, Twitter/X, atau Apple ID. Akun tamu (Guest Account) tidak dapat Anda gunakan untuk mengklaim kode redeem. Masukkan kode redeem yang terdiri dari 12 hingga 16 karakter (kombinasi huruf kapital dan angka) pada kolom yang tersedia. Klik tombol Confirm. Jika proses berhasil, hadiah akan dikirimkan secara otomatis ke menu Vault atau In-Game Mail dalam waktu maksimal 24 jam.

Catatan Penting: Kode redeem memiliki kuota penggunaan dan batas waktu tertentu. Jika muncul notifikasi eror saat penukaran, kemungkinan besar kode tersebut sudah mencapai batas klaim atau tidak berlaku untuk wilayah (server) akun Anda. Pastikan untuk segera melakukan penukaran begitu Garena merilis kode agar tidak kehabisan kuota hadiah.

