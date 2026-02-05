Blood Strike x Bleach: Kolaborasi Fenomenal Soul Society di Shutter Island Februari 2026

Bandar Lampung (Lampost.co) — Dunia battle royale Blood Strike resmi memasuki babak baru yang mendebarkan di awal tahun 2026. Melalui kolaborasi resmi dengan anime legendaris Bleach: Thousand-Year Blood War, Shutter Island kini bertransformasi menjadi medan tempur para Shinigami mulai 1 Februari hingga 28 Februari 2026.
Kehadiran karakter-karakter ikonik dari Soul Society ini bukan sekadar pemanis visual. Selain itu, kolaborasi ini membawa integrasi mendalam antara kekuatan supernatural khas Bleach dengan intensitas baku tembak taktis yang menjadi ciri khas Blood Strike. Para pemain kini dapat merasakan sensasi bertempur menggunakan kekuatan Bankai di tengah ketatnya persaingan memperebutkan posisi puncak di Shutter Island.
NetEase Games telah mengonfirmasi bahwa deretan kapten Gotei 13 akan mengisi daftar skin eksklusif untuk para Striker. Beberapa di antaranya dapat diperoleh melalui sistem Featured Set dan Strike Pass:
Kabar paling menggembirakan bagi para pemain adalah hadirnya kesempatan untuk mendapatkan skin eksklusif Ethan – Byakuya Kuchiki secara cuma-cuma. Pemain cukup melakukan login berturut-turut selama 28 hari atau berpartisipasi dalam event undangan (invite event) yang berlangsung sepanjang bulan Februari. Selain skin karakter, tersedia pula berbagai item koleksi lainnya seperti Parachute-Kon dan kendaraan ORV edisi terbatas.
Tidak hanya skin, elemen gameplay juga mengalami perubahan signifikan. Dalam mode pertempuran di Shutter Island, pedang legendaris Tensa Zangetsu akan muncul sebagai item khusus melalui airdrop. Pemain yang berhasil mengamankan senjata ini akan mendapatkan kemampuan unik seperti Power Slash dan Dash, yang memungkinkan mereka membelah barisan pertahanan musuh dengan kecepatan luar biasa layaknya seorang Shinigami.
Shutter Island sendiri kini telah dikembalikan ke Mode Siang (Daytime Mode) untuk memastikan visual efek Bankai dan skill karakter terlihat lebih memukau. Di sisi lain, pembaruan ini juga dibarengi dengan rotasi map Peak Mode yang difokuskan pada Shutter Island. Hal ini memberikan panggung utama bagi para penggemar anime untuk memamerkan koleksi terbaru mereka.
Bersamaan dengan event kolaborasi ini, pengembang juga menggulirkan pembaruan sistem yang mencakup perlindungan poin mingguan di Peak Mode serta penyesuaian keseimbangan senjata seperti AR97 dan VSS. Langkah ini diambil untuk memastikan kompetisi tetap adil bagi seluruh pemain. Baik pengguna skin kolaborasi maupun pemain reguler.
Bagi para Striker yang ingin merasakan kekuatan Soul Society, pastikan untuk memperbarui aplikasi Blood Strike Anda dan mengikuti rangkaian event yang hanya tersedia selama bulan Februari 2026 ini. Selain itu, jangan lewatkan kesempatan menjadi Shinigami terkuat di Shutter Island!
