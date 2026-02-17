Bandar Lampung (Lampost.co) — Dunia maya tengah dihebohkan oleh strategi pemasaran yang tidak lazim dari retailer elektronik raksasa asal Norwegia, Komplett. Menjelang perilisan game yang paling dinanti dalam satu dekade terakhir, Grand Theft Auto (GTA) VI, perusahaan tersebut mengumumkan akan membagikan salinan gratis game tersebut kepada siapa pun yang melahirkan tepat pada hari peluncurannya.

Kampanye unik ini mulai terlihat di berbagai sudut ibu kota Oslo dalam bentuk poster promosi yang provokatif. Poster tersebut menampilkan visual tempat tidur yang berantakan dengan taburan kelopak mawar, disertai teks singkat namun tajam: GTA 6 dropping in 9 months 😉 atau GTA 6 akan hadir dalam 9 bulan lagi.

Melalui akun media sosial resminya, Komplett mengonfirmasi bahwa ini bukan sekadar lelucon. Mereka menyebut ide melahirkan di hari rilis sebagai sebuah life hack bagi para gamer. Implikasinya, para orang tua baru bisa memanfaatkan masa cuti melahirkan mereka untuk mengeksplorasi dunia luas Vice City yang menjadi latar utama GTA VI.

Validasi Tanggal Rilis dan Target Pemasaran Momentum kampanye Komplett ini muncul bertepatan dengan pengumuman terbaru dari Take-Two Interactive, induk perusahaan Rockstar Games. Dalam laporan finansial kuartal ketiga tahun fiskal 2026 yang rilis Februari ini, CEO Take-Two Strauss Zelnick menegaskan bahwa pengembangan GTA VI berjalan sesuai jadwal untuk rilis global pada 19 November 2026. Zelnick juga mengonfirmasi bahwa kampanye pemasaran skala besar untuk game tersebut akan berlangsung pada musim panas 2026. Langkah Komplett ini sebagai upaya mencuri start untuk membangun hype di wilayah Skandinavia, memanfaatkan periode Februari yang identik dengan momen romantis Valentine untuk mengaitkan siklus biologis manusia dengan tanggal peluncuran game.

Syarat dan Ketentuan yang Ketat Meskipun terdengar jenaka, Komplett memberlakukan syarat yang cukup ketat bagi para peminat promo ini. Peserta harus merupakan penduduk legal di Norwegia. Selain itu juga mampu menunjukkan dokumen kelahiran resmi yang membuktikan bahwa bayi mereka lahir tepat pada tanggal 19 November 2026. Beberapa analis industri pemasaran menyebut taktik ini sebagai masterclass dalam viral marketing. Mengingat populasi Norwegia yang relatif kecil, jumlah salinan gratis yang mungkin mereka bagikan mungkin tidak akan menguras kantong retailer. Namun dampak publisitas yang mereka hasilkan telah mencapai skala internasional.