Memasuki Maret 2026, kolaborasi antara Sony Interactive Entertainment dan LEGO Group dalam waralaba Horizon telah bertransformasi dari sekadar eksperimen menjadi salah satu pilar hiburan keluarga paling sukses di platform konsol dan PC. Game LEGO Horizon Adventures yang pertama kali meluncur pada akhir 2024, kini telah menjadi judul tetap yang konsisten mendapatkan pembaruan konten bagi para penggemar petualangan Aloy dalam bentuk balok plastik.

Status Game LEGO Horizon Adventures di Tahun 2026

Hingga hari ini, Senin, 9 Maret 2026, LEGO Horizon Adventures masih menjadi primadona di konsol PlayStation 5, Nintendo Switch, dan PC. Game ini berhasil membuktikan bahwa narasi Horizon yang serius bisa dikemas dengan humor ala LEGO yang tajam namun ramah anak. Berdasarkan pantauan pasar digital bulan ini, game tersebut sering masuk dalam daftar diskon musiman, menjadikannya pilihan utama bagi pemain baru yang mencari pengalaman kooperatif bersama teman atau keluarga.

Update terbaru di tahun 2026 mencakup penambahan mode kustomisasi pemukiman Mother Heart yang lebih luas, serta kehadiran tantangan mingguan baru yang melibatkan mesin-mesin ikonik dari seri Horizon Forbidden West yang sebelumnya belum sempat muncul saat peluncuran awal.

Update Koleksi Brick Fisik: Set 77037 Masih Jadi Buruan

Di sisi produk fisik, set LEGO Horizon Adventures: Aloy & Varl vs. Shell-Walker & Sawtooth (kode set 77037) yang dirilis pada Maret 2025 kini genap berusia satu tahun di pasaran. Set yang berisi 768 keping ini masih diproduksi secara massal dan menjadi barang wajib bagi para kolektor. Dengan harga retail yang stabil di kisaran 44,99 USD (sekitar Rp700 ribuan), set ini menawarkan detail minifigure Aloy versi terbaru dengan cetakan yang lebih akurat dibanding versi awal.

Berikut adalah rincian koleksi LEGO Horizon yang beredar hingga Maret 2026:

LEGO Horizon Adventures (77037): Berisi minifigure Aloy dan Varl, serta dua mesin (Shell-Walker dan Sawtooth). Masih tersedia di toko resmi LEGO Indonesia.

Berisi minifigure Aloy dan Varl, serta dua mesin (Shell-Walker dan Sawtooth). Masih tersedia di toko resmi LEGO Indonesia. LEGO Horizon Forbidden West: Tallneck (76989): Set legendaris yang dirilis tahun 2022 ini telah resmi pensiun (retired). Di pasar kolektor tahun 2026, harga set ini melonjak hingga dua kali lipat dari harga aslinya karena kelangkaan dan tingginya detail model tersebut.

Mengapa LEGO Horizon Begitu Berpengaruh di 2026?

Kesuksesan kolaborasi ini didorong oleh mandat LEGO Group yang ingin menghadirkan akses lebih luas. Kolaborasi ini juga dirancang agar bisa dinikmati berbagai kalangan usia.

Game yang diterbitkan PlayStation ini tidak hanya hadir di konsol mereka. LEGO Horizon Adventures juga tersedia di Nintendo Switch. Langkah ini menunjukkan perubahan strategi Sony. Perusahaan ingin menjangkau audiens yang lebih muda.

Memasuki tahun 2026, tren kolaborasi IP video game dengan LEGO diprediksi terus berkembang. Beberapa rumor bahkan menyebut adanya potensi set besar ketiga. Set tersebut kabarnya terinspirasi dari lokasi “Cauldron” dalam semesta Horizon.

Bagi penggemar di Lampung dan Indonesia, produk LEGO Horizon kini semakin mudah ditemukan. Set dan merchandise bisa dibeli melalui distributor resmi. Banyak juga tersedia di marketplace online seperti Tokopedia dan Eraspace.

Sejumlah toko bahkan rutin menghadirkan promo. Diskon ini biasanya muncul pada seri LEGO Gaming. Promosi tersebut cukup sering terlihat pada awal tahun 2026.