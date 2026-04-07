Bandar Lampung (Lampost.co) — Ada teknologi yang lahir tepat waktu, ada juga yang datang terlalu cepat. LG Rollable tampaknya berada di kategori kedua—sebuah inovasi yang nyaris siap, tapi tak pernah benar-benar sampai ke tangan publik.

Kini, lewat video teardown dari JerryRigEverything, misteri di balik perangkat ini akhirnya terungkap. Bukan sekadar ponsel unik, tapi bukti betapa jauhnya visi teknologi bisa melampaui zamannya.

Layar yang Bisa “Tumbuh”

Jika kebanyakan ponsel hanya bisa dilipat, LG memilih jalur berbeda: layar yang bisa digulung dan melebar.

Dalam kondisi normal, ukurannya sekitar 6,8 inci. Namun dengan satu gesekan, layar dapat meluas hingga 7,4 inci—tanpa lipatan, tanpa garis bekas. Transisi yang halus ini menjadi daya tarik utama, menawarkan pengalaman yang lebih mulus dibanding konsep foldable.

Mesin Rumit di Balik Desain Minimalis

Dari luar terlihat sederhana, tapi bagian dalamnya justru sangat kompleks.

Hasil pembongkaran menunjukkan bahwa LG Rollable menggunakan:

Dual motor untuk menggerakkan layar secara otomatis

Rel khusus (track system) di bagian atas dan bawah agar pergerakan tetap stabil

Lengan mekanis berbasis pegas untuk menjaga layar tetap rata saat terbuka

Sikat kecil (bristles) di dalam bodi untuk mencegah debu masuk

Setiap detail dirancang dengan presisi tinggi. Bahkan, LG menambahkan efek suara khusus saat layar bergerak—bukan sekadar estetika, tapi juga untuk menyamarkan suara motor di dalam perangkat.

Spesifikasi Flagship yang Siap Tempur

Meski hanya konsep, spesifikasi yang dibawa tidak main-main. Pada masanya, perangkat ini sudah berada di level flagship:

Chipset Snapdragon 888

RAM 12GB dan penyimpanan mulai 256GB

Kamera utama 64MP + ultra-wide 12MP

Baterai 4.500 mAh

Artinya, ini bukan sekadar eksperimen desain—melainkan produk yang hampir siap dirilis.

Terhenti Sebelum Dimulai

LG Rollable awalnya direncanakan meluncur sekitar 2021. Namun semua berubah ketika LG memutuskan keluar dari bisnis smartphone.

Keputusan itu menghentikan langkah sebuah inovasi yang mungkin bisa mengubah arah industri.

Lebih dari Sekadar Prototipe

Melihat ke dalam LG Rollable terasa seperti mengintip masa depan yang tertunda. Di saat produsen lain masih fokus pada layar lipat, LG justru mencoba pendekatan berbeda—tanpa lipatan, tanpa kompromi visual.

Jika saja proyek ini berlanjut, bukan tidak mungkin LG menjadi pelopor utama di kategori ponsel rollable.

Kini, yang tersisa hanyalah rekaman, desain, dan pertanyaan:

seberapa jauh sebenarnya teknologi ini bisa berkembang, jika diberi kesempatan?