Bandar Lampung (Lampost.co) — Dalam dunia mencekam Resident Evil Requiem, kehabisan ruang inventory bisa jadi mimpi buruk yang nyata. Di saat peluru menipis dan item penting berserakan di depan mata, keputusan soal apa yang harus dibawa sering kali menentukan nasibmu.

Karena itulah, hip pouch menjadi salah satu item paling diburu. Bukan sekadar tambahan kecil, item ini bisa memperluas kapasitas inventory secara signifikan—membuatmu lebih siap menghadapi situasi darurat.

Memang, ada opsi upgrade melalui supply box. Tapi peningkatannya terbatas. Satu-satunya cara paling efektif untuk benar-benar “bernapas lega” saat membawa banyak item adalah dengan mengumpulkan semua hip pouch yang tersebar di berbagai lokasi.

Berikut daftar lengkap lokasinya:

1. Parlor (West Wing – Lantai 1)

Hip pouch pertama bisa kamu dapatkan cukup awal dalam permainan.

Lokasinya berada di area Parlor, West Wing lantai satu. Namun, kamu tidak bisa langsung mengambilnya. Item ini harus ditukar menggunakan Antique Coins yang dikumpulkan selama eksplorasi.

Tips: Jangan buru-buru menggunakan koin untuk item lain. Prioritaskan hip pouch agar inventory lebih lega sejak awal.

2. Filing Room Closet (West Wing – Lantai 2)

Hip pouch kedua membutuhkan sedikit progres cerita.

Kamu harus mendapatkan Level 1 ID Wristband terlebih dahulu. Setelah itu, akses Filing Room di lantai dua West Wing akan terbuka. Di dalamnya, cari lemari kecil tempat hip pouch disimpan.

Tips: Area ini relatif aman, jadi manfaatkan untuk mengecek ulang inventory sebelum melanjutkan.

3. Processing (Basement)

Masuk ke area bawah tanah, tantangan mulai terasa.

Hip pouch ketiga berada di ruang Processing, sisi kiri Basement. Untuk masuk, kamu membutuhkan Forklift Key. Setelah berhasil masuk, item bisa ditemukan di atas meja bersama beberapa dokumen penting.

Tips: Siapkan amunisi sebelum masuk area ini. Musuh bisa muncul tanpa peringatan.

4. Bioweapon Repository 05 (Ark)

Ini adalah hip pouch terakhir—dan juga yang paling berisiko.

Berlokasi di area Ark, tepatnya di Bioweapon Repository 05. Kamu akan menemukannya di dalam sebuah kontainer yang bisa dibuka saat menjalankan misi utama.

Namun, hati-hati. Suara saat membuka kontainer bisa menarik perhatian musuh di sekitar.

Tips: Pastikan area cukup aman sebelum membuka kontainer, atau siapkan rencana kabur.

Kenapa Hip Pouch Sangat Penting?

Mengumpulkan semua hip pouch akan memberikan perubahan besar dalam gameplay. Dengan inventory yang lebih luas, kamu bisa:

Membawa lebih banyak amunisi

Menyimpan item healing cadangan

Mengumpulkan material crafting tanpa harus membuang barang lain

Di fase akhir Resident Evil Requiem, ruang tambahan ini sering kali jadi pembeda antara bertahan hidup atau tumbang di tengah pertempuran.

Penutup

Dalam game survival horror, keterbatasan adalah bagian dari tantangan. Tapi dengan strategi yang tepat—seperti mengumpulkan semua hip pouch—kamu bisa mengubah keterbatasan itu jadi keuntungan.

Jadi, sebelum melangkah lebih jauh, pastikan inventory-mu sudah siap. Karena di dunia yang penuh ancaman ini, ruang ekstra bukan sekadar kenyamanan… tapi soal bertahan hidup.