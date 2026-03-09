Bandar Lampung (Lampost.co) — Apple kembali memperluas jajaran laptopnya dengan menghadirkan MacBook Neo. Perangkat itu menjadi MacBook entry-level terbaru sekaligus yang paling terjangkau saat ini.

Apple membanderol MacBook Neo mulai 599 dolar AS atau sekitar Rp 10,1 juta. Harga tersebut mengacu pada kurs Rp 16.800 per dolar AS.

Dengan banderol itu, Apple menyasar pelajar, mahasiswa, dan pengguna baru. Mereka kini bisa merasakan ekosistem macOS tanpa harus mengeluarkan dana besar.

Performa Mengandalkan Chip A18 Pro

Salah satu kejutan terbesar datang dari dapur pacu. Apple menyematkan chip A18 Pro yang sebelumnya hadir di lini iPhone premium.

Ini menjadi kali pertama Apple membawa chip seri iPhone ke laptop MacBook. Langkah itu menandai strategi baru dalam integrasi perangkat.

Apple mengklaim performanya meningkat signifikan daripada laptop entry-level lain. Untuk aktivitas harian seperti browsing dan mengetik, kinerjanya diklaim hingga 50 persen lebih cepat dari PC dengan Intel Core Ultra 5 generasi terbaru.

Untuk pemrosesan AI langsung di perangkat, performanya bahkan disebut tiga kali lebih cepat. Pengeditan foto juga terasa dua kali lebih gesit daripada laptop sekelasnya.

MacBook Neo hadir dengan 8 GB unified memory. Kapasitas itu cukup untuk kebutuhan multitasking ringan hingga menengah.

Apple juga mengklaim daya tahan baterainya mencapai 16 jam pemakaian. Klaim itu membuatnya ideal bagi pengguna dengan mobilitas tinggi.

Layar Liquid Retina 13 Inci Tanpa Notch

MacBook Neo mengusung layar Liquid Retina 13 inci. Resolusinya mencapai 2408 x 1506 piksel dengan tingkat kecerahan 500 nits.

Berbeda dari beberapa generasi terbaru, layar itu tidak menggunakan notch. Apple memilih desain bezel seragam di seluruh sisi layar.

Tampilan tersebut memberi kesan minimalis dan bersih. Desainnya mengingatkan pada lini iPad modern.

Apple menyediakan empat pilihan warna menarik, yaitu Silver, Indigo, Blush, dan Citrus. Warna tersebut juga hadir pada Magic Keyboard yang menyertainya.

Bobotnya sekitar 1,2 kilogram. Berat itu membuat MacBook Neo mudah dibawa ke kampus, kantor, atau perjalanan.

Port, Kamera, dan Audio

MacBook Neo menghadirkan dua port USB-C dengan kemampuan berbeda. Satu port mendukung USB-C 2 hingga 480 Mb/s.

Port lainnya mendukung USB-C 3 dengan kecepatan hingga 10 Gb/s. Apple juga tetap menyediakan jack headphone 3,5 mm.

Untuk koneksi nirkabel, laptop itu mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth 6. Koneksi terasa lebih stabil dan cepat untuk kebutuhan modern.

Di bagian kamera, Apple menyematkan kamera depan 1080p. Kamera itu mendukung aktivitas rapat daring dan kelas online.

Perangkat itu juga memiliki dua mikrofon directional beamforming. Sistem audionya memakai speaker ganda dengan dukungan Spatial Audio untuk pengalaman suara lebih imersif.

Harga dan Jadwal Ketersediaan

Berdasarkan informasi dari situs resmi Apple, MacBook Neo sudah tersedia melalui sistem pre-order. Penjualan resminya dimulai pada 11 Maret 2026.

Berikut varian dan harga yang ditawarkan:

256 GB + Magic Keyboard: 599 dolar AS atau sekitar Rp 10,1 juta

512 GB + Magic Keyboard + Touch ID: 699 dolar AS atau sekitar Rp 11,8 juta

Dengan harga yang lebih ramah daripada lini lainnya, MacBook Neo menjadi opsi menarik bagi pengguna baru. Perangkat itu menawarkan performa mumpuni dan desain modern dalam paket yang lebih terjangkau.