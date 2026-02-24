Bandar Lampung (Lampost.co) — Menjelang peluncuran global yang dijadwalkan pada 5 Maret 2026, Bungie akhirnya mengungkap rincian kebijakan final untuk game extraction shooter terbarunya, Marathon. Pengumuman ini menjadi jawaban atas spekulasi panjang mengenai model bisnis dan integritas kompetitif dalam game yang digadang-gadang menjadi pilar baru PlayStation Studios tersebut.

Berikut adalah poin-poin krusial dari kebijakan terbaru Bungie untuk Marathon:

Kebijakan Anti-Cheat Tanpa Kesempatan Kedua

Dalam pembaruan blog resmi tertanggal 23 Februari 2026, Bungie menegaskan komitmen nol toleransi terhadap kecurangan. Marathon akan menggunakan sistem perlindungan berlapis yang dirancang khusus untuk mendeteksi perangkat lunak ilegal secara real-time. Kebijakan yang paling mencolok adalah Tak Ada Kesempatan Kedua: pemain yang terbukti melakukan kecurangan akan langsung dijatuhi sanksi larangan bermain (ban) permanen tanpa proses banding atau peringatan awal. Langkah ekstrem ini diambil guna menjaga ekosistem permainan yang adil, mengingat genre extraction shooter sangat bergantung pada nilai tinggi dari setiap loot yang didapatkan pemain.

Model Bisnis Berbayar dan Anti-FOMO

Berbeda dengan tren game layanan langsung (live service) saat ini yang mayoritas menggunakan model free-to-play, Bungie mengonfirmasi bahwa Marathon akan dijual dengan harga tetap sebesar 40 dolar AS (sekitar Rp670.000).

Kebijakan ini diikuti dengan sistem Rewards Pass (Battle Pass) yang unik. Bungie secara resmi menghapus konsep Fear of Missing Out (FOMO) dengan memastikan bahwa setiap konten musiman atau Battle Pass yang dibeli tidak akan pernah kedaluwarsa. Pemain dapat menyelesaikan progres pass kapan saja, bahkan setelah musim tersebut berakhir. Selain itu, Bungie menjamin bahwa tidak akan ada mekanisme pay-to-win yang memengaruhi keberhasilan ekstraksi pemain di medan tempur.

Integrasi Fitur Berdasarkan Umpan Balik Komunitas

Setelah melewati fase pengembangan yang intensif sejak 2023, Bungie memasukkan beberapa fitur kunci hasil masukan para pemain tes (playtester):

1. Proximity Chat. Memungkinkan komunikasi suara antarpemain yang berada dalam jarak dekat di arena Tau Ceti IV. Menciptakan dinamika aliansi yang rapuh atau intimidasi psikologis.

2. Antrean Solo (Solo Queue). Menjamin pemain tunggal tidak akan dipaksa bertarung melawan tim (squad) yang terorganisir secara penuh.

3. Lingkungan Realistis dan Persisten. Mayat Runner (karakter pemain) yang gagal akan tetap berada di lokasi dan membusuk seiring waktu, memberikan petunjuk visual bagi pemain lain mengenai kapan pertempuran terakhir terjadi di area tersebut.

Server Slam: Uji Coba Terakhir Sebelum Rilis

Bagi para penggemar di Indonesia dan seluruh dunia, Bungie akan menggelar acara Server Slam pada 26 Februari hingga 2 Maret 2026. Uji coba terbuka ini bertujuan untuk menguji ketahanan server global sebelum peluncuran resmi. Pemain yang berpartisipasi dalam Server Slam akan mendapatkan item kosmetik eksklusif yang dapat dibawa ke versi penuh saat rilis nanti.

Bungie kini semakin terintegrasi dengan PlayStation Studios. Marathon bukan sekadar reboot seri klasik era 1990-an. Game ini menjadi pertaruhan besar bagi masa depan genre multiplayer kompetitif di tahun 2026.

Marathon akan tersedia untuk PlayStation 5, Windows PC, dan Xbox Series X/S dengan dukungan penuh untuk cross-play dan cross-save.