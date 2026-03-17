Bandar Lampung (Lampost.co) — Dunia kompetitif Valorant kembali diguncang dengan pengumuman agen terbaru yang akan segera bergabung dalam roster. Riot Games secara resmi memperkenalkan Miks, agen ke-30 yang mengusung peran sebagai Controller, dalam acara Grand Final VCT Masters Santiago 2026 pada 15 Maret kemarin.

Miks hadir dengan latar belakang sebagai musisi asal Kroasia yang memanfaatkan kekuatan gelombang sonik dan energi suara untuk menguasai medan perang. Kehadirannya nampaknya akan mengubah peta kekuatan (meta) permainan secara drastis. Mengingat ia adalah Controller pertama dalam sejarah Valorant yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan rekan setim (healing).

Profil Miks Sang Pengendali Ritme Pertempuran

Berbeda dengan Controller tradisional yang cenderung pasif, desain Miks untuk menjadi pusat koordinasi tim. Dengan tema musik yang kental, setiap kemampuannya memberikan efek audio-visual yang sinkron dengan irama pertempuran. Kevin Meier, Game Designer Valorant, menyebutkan bahwa perancangan Miks untuk pemain yang menyukai strategi eksekusi cepat namun tetap memiliki daya tahan tinggi saat terjadi baku tembak.

Detail Kemampuan Miks Controller Rasa Support

Berdasarkan pengumuman resmi Riot Games, berikut adalah detail skill yang Miks miliki:

Harmonize (Q): Miks memberikan Combat Stim kepada dia sendiri dan satu rekan tim yang ia targetkan. Keunikan dari skill ini adalah durasinya yang akan ter-refresh atau mendapat pembaruan setiap kali Miks atau rekan yang mendapatkan buff tersebut berhasil mendapatkan kill. Ini menjadikannya alat yang sangat kuat untuk melakukan entry ke dalam site.

M-Pulse (C): Inilah kemampuan yang paling dibicarakan. Miks melemparkan perangkat sonik yang memiliki dua mode. Pemain bisa memilih antara mode Concuss (memberikan efek gegar pada musuh). Atau mode Healing (memberikan pemulihan HP area bagi rekan setim yang berada di radius gelombangnya). Fleksibilitas ini membuat Miks bisa berfungsi sebagai Initiator sekaligus Healer dalam situasi darurat.

Waveform (E): Sebagai seorang Controller, Miks memiliki skill smoke standar. Melalui targeter peta, Miks dapat menjatuhkan bola asap yang dihasilkan dari manipulasi gelombang suara untuk menutup jarak pandang musuh.

Bassquake (X – Ultimate): Miks melepaskan ledakan energi sonik raksasa ke arah depan. Musuh yang terkena dampak akan terpental mundur (knock back), mendapatkan efek tuli (deafen), serta pergerakannya akan melambat (slow) secara signifikan. Ultimate ini sangat efektif untuk memecah formasi lawan saat melakukan retake site.

Tanggal Rilis Miks di Valorant

Para penggemar tidak perlu menunggu lama untuk mencoba agen baru ini. Miks jadwalnya akan meluncur secara resmi di server global pada tanggal 18 Maret 2026. Kehadiran Miks akan berbarengan dengan mulainya Season 2026 Act 2 yang juga menyertakan Battlepass baru serta koleksi skin Blackthorn.

Dengan kemampuan healing yang selama ini hanya dimiliki oleh peran Sentinel (Sage) atau Initiator (Skye), Miks memberikan opsi komposisi tim yang lebih fleksibel. Apakah Miks akan menjadi agen wajib di setiap pertandingan profesional? Kita tunggu saja debutnya di server publik besok.