Bandar Lampung (Lampost.co) — Mojang Studios membawa perubahan fundamental pada salah satu game paling populer di dunia, Minecraft Bedrock Edition. Mengawali tahun ini, pengembang resmi memperkenalkan sistem penomoran versi terbaru yang kini berbasis pada angka tahun. Sistem ini dimulai dengan peluncuran Minecraft versi 26.0 pada pertengahan Februari ini.

Langkah ini diambil untuk menyederhanakan pelacakan pembaruan bagi pemain di berbagai platform. Selain itu, perubahan ini menandai era baru pengembangan yang lebih fokus pada konten tematik dalam skala kecil namun sering, yang dikenal sebagai Game Drops.

Redesain Baby Mobs: Lebih Imut dan Realistis

Salah satu sorotan utama dalam pembaruan versi 26.0 adalah perombakan total pada model dan tekstur Baby Mobs (bayi hewan). Mojang memberikan perhatian khusus pada proporsi tubuh bayi hewan seperti sapi, babi, serigala, hingga domba. Tujuannya agar mereka terlihat lebih proporsional dan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari versi dewasa.

Tidak hanya visual, suara yang bayi hewan hasilkan kini juga memiliki set audio tersendiri. Bayi serigala kini memiliki suara gonggongan yang lebih melengking, sementara anak kucing memiliki suara mengeong yang berbeda dari induknya. Penyesuaian bounding box juga dilakukan agar sinkron dengan Minecraft Java Edition, memastikan konsistensi gameplay antar-platform.

Crafting Name Tags

Setelah bertahun-tahun menjadi item yang hanya ada melalui looting atau trading, pemain resmi dapat membuat Name Tag. Dalam update 26.0 ini, pemain bisa merakit Name Tag menggunakan kombinasi kertas dan logam nugget di meja kerajinan (crafting table).

Fitur ini mendapat sambutan hangat dari komunitas karena memudahkan pemain dalam memberi identitas pada peliharaan atau mob tertentu. Hal ini membuat mereka tidak harus menjelajahi dungeon atau menghabiskan waktu berjam-jam memancing.

Vibrant Visuals: Standar Baru Grafis Render Dragon

Seiring dengan menurunnya fokus pada fitur Ray Tracing yang terbatas pada perangkat kelas atas, Mojang kini memprioritaskan fitur Vibrant Visuals. Teknologi ini merupakan optimasi dari engine Render Dragon. Fitur ini memungkinkan efek pencahayaan dinamis, kabut volumetrik, dan pantulan air yang memukau tanpa membebani performa perangkat secara berlebihan.

Pada versi terbaru ini, Vibrant Visuals mendapatkan perbaikan pada sistem bayangan saat matahari terbit dan terbenam. Selain itu, ada penyesuaian warna pada berbagai biome agar terlihat lebih hidup. Fitur ini kini sudah tersedia secara stabil di konsol generasi terbaru, PC, dan perangkat mobile spesifikasi menengah ke atas.

Integrasi Konten Pasca A Minecraft Movie

Memasuki tahun 2026, warisan dari A Minecraft Movie yang rilis tahun lalu masih terasa kental. Mojang tetap mempertahankan sejumlah item edisi terbatas sebagai bagian dari konten permanen. Misalnya, Potato Launcher dan beberapa varian lukisan ikonik yang terinspirasi dari film tersebut.

Pemain juga masih dapat mengakses DLC spesial di Marketplace yang menawarkan petualangan mengikuti alur cerita film. Hal ini memberikan pengalaman bermain yang lebih naratif bagi pengguna baru maupun veteran.

Dengan berbagai pembaruan ini, Minecraft Bedrock 2026 membuktikan diri sebagai platform kreatif yang terus relevan dengan mendengarkan permintaan komunitas. Di saat yang sama, Mojang tetap terus mendorong batas kemampuan teknis perangkat modern.