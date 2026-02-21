Bandar Lampung (Lampost.co) — Pembaruan terbaru Minecraft Bedrock 26.1 resmi meluncur sebagai hotfix krusial di awal tahun 2026. Meskipun hadir sebagai patch skala kecil, pembaruan ini membawa pesan penting bagi komunitas global: dimulainya siklus hidup versi 26.x yang menandai transisi penuh Mojang Studios ke sistem penomoran berbasis tahun.

Langkah ini mempertegas posisi Minecraft sebagai platform live-service yang lebih terorganisir, memastikan sinkronisasi yang lebih baik antara perangkat konsol, mobile, dan PC di bawah ekosistem Bedrock Edition.

Transformasi Sistem Versi 26.x

Memasuki tahun 2026, pemain tidak lagi melihat urutan versi lama seperti 1.21 atau 1.22. Mojang kini menggunakan angka tahun sebagai identitas utama. Versi 26.0 yang rilis pertengahan Februari lalu merupakan fondasi besar, sementara versi 26.1 hadir untuk menyempurnakan performa teknis sebelum “Game Drops” berikutnya tiba.

Format penomoran ini dirancang agar pemain dapat dengan mudah mengidentifikasi masa berlaku konten dan memastikan kompatibilitas antar-platform yang lebih transparan. Bagi para pengembang mod dan kreator marketplace, sistem ini memberikan roadmap tahunan yang jauh lebih terukur.

Daftar Perbaikan Utama pada Versi 26.1

Update 26.1 berfokus pada penyelesaian bug yang muncul pasca-perombakan besar di versi 26.0. Berikut adalah beberapa poin perbaikan yang menjadi sorotan:

1. Perbaikan UI Scaling: Mengatasi masalah pada beberapa perangkat mobile dan tablet di mana elemen antarmuka (HUD) tumpang tindih atau tidak proporsional.

2. Stabilitas Multiplayer: Menghilangkan bug crash yang sering dialami pengguna Xbox saat memainkan mode split-screen atau saat berpindah antar-server.

3. Optimalisasi Command Macro: Penambahan dukungan tombol pintas (hotkeys) untuk fitur Command Macro, memudahkan kreator map dalam mengeksekusi perintah kompleks secara instan.

4. Sinkronisasi Item: Memperbaiki glitch visual pada item yang dipegang mob, memastikan posisi item sesuai dengan animasi terbaru dari model Baby Mobs yang baru dirilis.

Warisan Fitur 26.0: Redesain Mob dan Crafting

Kehadiran 26.1 juga menjadi momentum bagi pemain untuk memaksimalkan fitur unggulan yang diperkenalkan pada 26.0. Salah satunya adalah Redesain Baby Mobs yang kini tampil dengan proporsi tubuh lebih realistis dan imut. Anak srigala, kucing, hingga domba kini memiliki tekstur kulit dan suara unik yang berbeda dari versi dewasa.

Selain itu, fitur Craftable Name Tags tetap menjadi primadona. Kini, pemain tidak lagi bergantung sepenuhnya pada looting di dungeon. Cukup dengan mengombinasikan 1 Paper dan 1 Iron Nugget di Crafting Table, pemain sudah bisa memberikan identitas pada hewan peliharaan mereka.

Visual Lebih Hidup dengan Render Dragon 2026

Pembaruan tahun ini juga memperkuat teknologi Vibrant Visuals pada engine Render Dragon. Fokus Mojang kini bergeser dari sekadar Ray Tracing kelas atas ke optimasi pencahayaan dinamis yang bisa dinikmati di perangkat menengah. Pada versi 26.1, sistem bayangan saat transisi siang ke malam dibuat lebih halus, mengurangi efek flickering yang sebelumnya sering dikeluhkan pemain di konsol generasi terbaru.

Langkah Selanjutnya di Tahun 2026

Dengan rilisnya 26.1, Mojang Studios memberikan sinyal bahwa stabilitas adalah prioritas sebelum mereka meluncurkan konten tematik berikutnya. Mengingat pengaruh A Minecraft Movie yang rilis tahun lalu masih kuat, beberapa item seperti Potato Launcher dan DLC petualangan film tetap dipertahankan sebagai bagian dari konten permanen yang terus diperbarui.

Bagi para pemain, segera lakukan update ke versi 26.1. Langkah ini penting untuk memastikan akses ke Realms dan server multiplayer berjalan tanpa kendala teknis.

Era Minecraft 2026 baru saja dimulai. Update kecil yang rutin seperti ini tampaknya akan menjadi pola baru ke depannya.