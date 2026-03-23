Bandar Lampung (Lampost.co) — Komunitas modding global kembali mengguncang industri gim pada Maret 2026 lewat perilisan proyek ambisius yang menyatukan dunia Kingdom Hearts II Final Mix (KH2FM) dengan elemen mekanik dari Final Fantasy VII (FFVII). Proyek bertajuk KH2FM: FFVII Mod ini bukan sekadar perbaikan visual. Selain itu, mod ini merupakan perombakan total yang menghadirkan pengalaman bermain ekstrem bagi para veteran.

Mod yang dikembangkan oleh kreator ternama Xaddgx Absol Brasse bersama tim kontributor seperti Revenir ini, resmi meluncur dalam versi penuh pada pertengahan Maret 2026. Kehadirannya menjadi oase bagi penggemar yang masih menanti kabar terbaru mengenai Kingdom Hearts IV. Gim tersebut diprediksi baru akan menyapa pasar pada 2027 atau 2028 mendatang.

Revolusi Sistem Combat dan Mekanik Baru

Daya tarik utama dari mod ini terletak pada sistem pertarungan yang diadaptasi dari gaya bertarung karakter ikonik Final Fantasy VII. Tim pengembang memperkenalkan mekanik “R2 Hold System” atau yang dikenal sebagai Shadow Boxing. Fitur ini memungkinkan pemain melakukan loop serangan tanpa henti pada fase startup, memberikan kendali penuh atas tempo pertempuran.

Selain itu, terdapat sistem “Shadow Rush” yang memungkinkan Sora melakukan pembatalan serangan (cancel) langsung ke fase akhir animasi. Mekanik ini bahkan memberikan pengembalian poin MP (Magic Points). Namun, penyesuaian ini membuat alur serangan terasa lebih dinamis dan strategis. Pola serangan juga menyerupai intensitas combat pada gim aksi modern tahun 2026.

Boss Fight dengan AI yang Lebih Agresif

Tidak hanya dari sisi pemain, kecerdasan buatan (AI) musuh juga mendapatkan peningkatan signifikan. Boss fight ikonik seperti Roxas dan Lingering Will kini memiliki pola serangan yang lebih variatif dan sulit diprediksi. Mod ini mengintegrasikan logika pertarungan “Data Roxas” ke dalam pertemuan cerita utama, menuntut pemain memiliki timing dan posisi yang presisi.

Penambahan konten lain mencakup kemampuan eksklusif dari Dream Weapons—seperti Warrior’s Power, Mystic’s Power, dan Guardian’s Power—yang memberikan fungsi baru di luar sekadar leveling. Visual gim juga diperbarui dengan ikon magic dan drive form yang didesain ulang sepenuhnya. Hasilnya, hal ini memberikan kesan segar pada gim yang telah berusia dua dekade ini.

Tren Modding dan Kebijakan Square Enix di 2026

Fenomena ini mempertegas laporan Entertainment Software Association pada awal 2026 yang menyebutkan bahwa keterlibatan komunitas modding mampu memperpanjang umur sebuah judul gim hingga puluhan tahun. Di sisi lain, Square Enix melalui pernyataan resminya di awal tahun ini tetap pada kebijakan “toleransi terbatas”.

Produser Naoki Yoshida sempat menekankan bahwa perusahaan menghargai kreativitas penggemar selama mod tersebut bersifat penggunaan pribadi dan tidak merusak integritas ekosistem permainan atau melanggar hak cipta secara komersial. Namun, para pemain diingatkan bahwa penggunaan mod tetap memiliki risiko teknis seperti bug atau ketidakstabilan sistem pada platform PC.

Dengan inovasi yang ditawarkan, mod FFVII untuk Kingdom Hearts II Final Mix membuktikan bahwa dedikasi komunitas mampu mengubah gim klasik menjadi pengalaman baru yang kompetitif di tengah gempuran gim-gim generasi terbaru tahun 2026.