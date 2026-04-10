Bandar Lampung (Lampost.co) — Pasar smartphone dengan stylus kembali ramai. Jika dulu identik dengan lini premium, kini fitur pena mulai turun ke kelas menengah—dan Moto G Stylus 2026 jadi salah satu yang paling menarik di 2026.

Motorola mencoba menawarkan pengalaman menulis yang lebih natural tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Hasilnya, sebuah ponsel yang tidak hanya fokus pada spesifikasi, tapi juga cara pengguna berinteraksi langsung dengan layar.

Stylus Lebih Responsif, Menulis Serasa di Kertas

Daya tarik utama tentu ada pada stylus bawaan. Motorola meningkatkan responsivitasnya dengan dukungan sensitivitas tekanan dan kemiringan (tilt).

Artinya, goresan yang dihasilkan terasa lebih halus dan realistis—baik untuk mencatat, menggambar, atau sekadar coret-coret cepat.

Menariknya lagi, stylus ini diklaim bisa bertahan hingga 100 jam dalam kondisi standby. Untuk penggunaan aktif, durasinya mencapai sekitar 4 jam, dengan waktu pengisian yang relatif singkat, hanya sekitar 15 menit.

Layar AMOLED 120Hz, Terang dan Nyaman di Mata

Untuk menunjang pengalaman stylus, Motorola membekali layar AMOLED 6,7 inci beresolusi 1.5K.

Refresh rate 120Hz membuat navigasi terasa mulus, sementara tingkat kecerahan yang tinggi memastikan layar tetap nyaman digunakan, bahkan di bawah sinar matahari.

Kombinasi ini membuat aktivitas seperti menulis, menggambar, hingga scrolling terasa lebih responsif dan imersif.

Kamera 50MP, Siap untuk Konten Harian

Di sektor kamera, Moto G Stylus 2026 tidak sekadar pelengkap.

Sensor utama 50MP Sony Lytia 700C dengan OIS menjanjikan hasil foto yang stabil dan tajam. Kamera ultrawide 13MP juga bisa digunakan untuk foto makro, memberi fleksibilitas lebih saat memotret.

Sementara itu, kamera depan 32MP cukup mumpuni untuk selfie maupun video call. Seluruh kamera bahkan sudah mendukung perekaman video hingga resolusi 4K.

Baterai Besar, Sudah Wireless Charging

Untuk penggunaan harian, Motorola menyematkan baterai 5.200mAh yang tergolong besar di kelasnya.

Pengisian cepat 68W membuat waktu charging lebih singkat, ditambah dukungan wireless charging 15W yang masih jarang di segmen ini.

Motorola juga mengklaim daya tahan baterainya tetap optimal hingga 1.600 siklus pengisian, sebelum kapasitas turun di bawah 80%.

Tahan Air, Debu, dan Sudah Android 16

Dari sisi ketahanan, perangkat ini sudah mengantongi sertifikasi IP68 dan IP69, yang berarti tahan air dan debu dalam berbagai kondisi.

Bahkan, ada tambahan sertifikasi standar militer yang menunjukkan daya tahannya terhadap lingkungan ekstrem.

Moto G Stylus 2026 juga langsung menjalankan Android 16, membuatnya lebih future-proof untuk penggunaan beberapa tahun ke depan.

Harga dan Ketersediaan

Motorola menjadwalkan perilisan Moto G Stylus 2026 pada 16 April 2026.

Untuk harga, smartphone ini dibanderol USD 499,99 atau sekitar Rp8 jutaan. Tersedia dalam dua pilihan warna: Pantone Coal Smoke dan Pantone Lavender Mist.

Kesimpulan

Moto G Stylus 2026 bukan sekadar “HP dengan pena”. Perangkat ini menunjukkan bahwa stylus bisa hadir di kelas menengah dengan pengalaman yang tetap serius.

Dengan layar berkualitas, kamera solid, baterai besar, dan fitur stylus yang makin matang, ponsel ini jadi opsi menarik bagi pengguna yang ingin produktif sekaligus kreatif—tanpa harus masuk ke segmen flagship mahal.