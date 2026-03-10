Bandar Lampung (Lampost.co) — Industri video game global tengah bersiap menyambut salah satu judul paling unik tahun ini. Mouse: P.I. For Hire, game first-person shooter (FPS) yang mengusung estetika kartun klasik tahun 1930-an, dipastikan akan meluncur ke pasar pada 16 April 2026. Pengumuman ini menjadi kabar gembira bagi para penggemar genre boomer shooter. Mereka telah menantikan aksi detektif tikus hardboiled di kota Mouseburg.

Jadwal Rilis dan Penundaan Terbaru

Awalnya, pengembang Fumi Games merencanakan perilisan pada Maret 2026. Namun, melalui pernyataan resmi di media sosial pada Februari lalu, tim pengembang bersama penerbit PlaySide Studios memutuskan untuk menggeser jadwal ke pertengahan April. Penundaan singkat ini diambil guna memastikan polesan akhir pada animasi hand-drawn. Dengan demikian, mekanik investigasi berjalan sempurna saat debut nanti.

Sinopsis: Menjelajahi Sisi Gelap Mouseburg

Dalam game ini, pemain akan berperan sebagai Jack Pepper, seorang detektif swasta sekaligus veteran perang yang karismatik. Suara Jack Pepper diisi oleh pengisi suara legendaris Troy Baker. Ia sebelumnya dikenal lewat peran-peran besar di industri game. Alur cerita berfokus pada penyelidikan kasus orang hilang. Ternyata, hal ini menyeret Jack ke dalam konspirasi besar yang melibatkan politisi korup, geng bersenjata, dan polisi gadungan.

Latar tempat utama adalah Mouseburg, sebuah metropolis yang terinspirasi dari era film noir. Pemain akan menjelajahi berbagai lokasi ikonik mulai dari dermaga yang kumuh, studio film, hingga gedung opera yang mewah. Selain itu, semuanya dibalut dalam visual hitam-putih khas gaya rubberhose.

Mekanik Gameplay dan Fitur Utama

Mouse: P.I. For Hire bukan sekadar game tembak-menembak biasa. Berikut adalah beberapa fitur unggulan yang ditawarkan:

Aksi FPS Cepat: Terinspirasi dari game klasik seperti Doom dan BioShock, pemain harus terus bergerak lincah menggunakan kemampuan double-jump, dash, dan grappling hook.

Terinspirasi dari game klasik seperti Doom dan BioShock, pemain harus terus bergerak lincah menggunakan kemampuan double-jump, dash, dan grappling hook. Arsenal Senjata Kartun: Jack dibekali berbagai senjata unik, mulai dari James Gun (senapan mesin), pistol semi-otomatis, hingga dinamit. Pemain juga bisa menggunakan power-up unik seperti Spike-D Spinach untuk meningkatkan kekuatan serangan jarak dekat.

Jack dibekali berbagai senjata unik, mulai dari James Gun (senapan mesin), pistol semi-otomatis, hingga dinamit. Pemain juga bisa menggunakan power-up unik seperti Spike-D Spinach untuk meningkatkan kekuatan serangan jarak dekat. Elemen Investigasi: Selain baku tembak, pemain ditantang untuk mencari petunjuk, memecahkan teka-teki, dan membongkar rahasia di setiap level menggunakan insting detektif Jack.

Selain baku tembak, pemain ditantang untuk mencari petunjuk, memecahkan teka-teki, dan membongkar rahasia di setiap level menggunakan insting detektif Jack. Visual dan Musik Autentik: Setiap frame digambar tangan secara tradisional untuk menciptakan nuansa kartun jadul yang dipadukan dengan soundtrack jazz big band yang enerjik.

Platform Rilis: Hadir di Konsol Generasi Baru

Fumi Games mengonfirmasi bahwa Mouse: P.I. For Hire akan tersedia secara serentak untuk berbagai platform modern. Selain tersedia di PC melalui Steam, game ini juga akan menyambangi PlayStation 5, Xbox Series X/S, dan konsol terbaru yang sangat dinanti, Nintendo Switch 2. Spesifikasi minimum untuk PC menyarankan penggunaan RAM setidaknya 16 GB. Selain itu, kartu grafis minimal GeForce 1050ti diperlukan untuk pengalaman bermain yang optimal.

Dengan gaya visual yang menonjol di tengah gempuran game fotorealistik, Mouse: P.I. For Hire diprediksi akan menjadi salah satu kandidat kuat game indie terbaik tahun 2026. Persiapkan diri Anda untuk menyelami misteri Mouseburg bulan depan.