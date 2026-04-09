Bandar Lampung (Lampost.co) — Pasar PC gaming kembali kedatangan pemain baru yang menjanjikan performa tinggi dengan sentuhan teknologi pintar. MSI resmi memperkenalkan MSI MAG Infinite S AI 2nd, desktop yang dirancang untuk menjawab kebutuhan gamer modern—mulai dari performa, efisiensi, hingga kemudahan upgrade.

Perangkat ini diposisikan di segmen upper mid-tier, namun membawa sejumlah fitur yang biasanya ditemukan di kelas premium. Targetnya jelas: gamer yang ingin performa kencang tanpa harus langsung lompat ke kelas flagship.

Performa Kencang untuk Game Generasi Baru

Di sektor dapur pacu, MSI membekali desktop ini dengan prosesor hingga Intel Core Ultra 7 generasi terbaru, dipadukan dengan GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti berbasis arsitektur Blackwell.

Kombinasi ini memberikan tenaga besar untuk menjalankan game modern dengan setting tinggi. Dukungan RAM DDR5 serta penyimpanan SSD M.2 Gen 5 juga memastikan proses loading lebih cepat dan respons sistem tetap optimal.

Bagi gamer yang mengejar performa maksimal, konfigurasi ini sudah cukup untuk menghadapi game generasi terbaru dalam beberapa tahun ke depan.

Siap 4K dengan Teknologi AI Grafis

Untuk urusan visual, MSI tidak setengah-setengah. Desktop ini sudah mendukung teknologi DLSS terbaru dari NVIDIA, termasuk fitur seperti Super Resolution dan frame generation berbasis AI.

Hasilnya, game berat bisa dijalankan dengan frame rate tinggi, bahkan di resolusi 4K dengan efek visual kompleks seperti ray tracing. Dukungan teknologi ini juga membantu menjaga performa tetap stabil tanpa mengorbankan kualitas grafis.

Selain itu, fitur NVIDIA Reflex turut hadir untuk mengurangi latensi, membuat kontrol dalam game terasa lebih responsif—penting terutama untuk game kompetitif.

Pendinginan Pintar, Performa Lebih Stabil

Salah satu keunggulan utama MAG Infinite S AI 2nd ada pada sistem pendinginnya. MSI menyematkan teknologi Silent Storm Cooling AI, yang mampu mengatur kecepatan kipas secara otomatis berdasarkan suhu dan tingkat kebisingan.

Artinya, sistem akan bekerja lebih senyap saat beban ringan, dan meningkatkan pendinginan saat performa sedang digenjot. Ini penting untuk menjaga stabilitas tanpa mengganggu kenyamanan pengguna.

Tak hanya itu, MSI juga menghadirkan AI Engine yang mampu menyesuaikan performa sistem secara otomatis sesuai aktivitas—baik saat gaming, bekerja, maupun sekadar menikmati hiburan.

Desain Modern dan Mudah Di-upgrade

Dari sisi tampilan, desktop ini tampil modern dengan panel samping transparan yang memperlihatkan komponen internal. Efek pencahayaan Mystic Light RGB dengan lebih dari 20 mode membuat tampilannya semakin menarik, terutama bagi pengguna yang menyukai setup gaming estetik.

MSI juga mempermudah proses upgrade dengan fitur seperti EZ M.2 Clip dan EZ PCIe Clip II. Dengan sistem ini, pengguna bisa mengganti atau menambah komponen tanpa perlu alat khusus—lebih praktis dibanding desktop konvensional.

Pilihan Ideal untuk Gamer Masa Kini

Dengan kombinasi performa tinggi, teknologi AI, dan desain yang user-friendly, MSI MAG Infinite S AI 2nd menjadi salah satu opsi menarik di kelasnya.

Desktop ini tidak hanya menawarkan tenaga besar untuk gaming, tetapi juga fleksibilitas untuk penggunaan jangka panjang. Bagi gamer yang ingin sistem powerful sekaligus praktis, perangkat ini bisa jadi pilihan yang layak dipertimbangkan di tahun 2026.