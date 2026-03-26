Bandar Lampung (Lampost.co) — Raksasa industri gim asal Jepang, Nintendo, secara mengejutkan mengumumkan perubahan radikal dalam strategi penetapan harga gim untuk konsol generasi terbaru mereka, Nintendo Switch 2. Mulai Mei 2026, perusahaan akan mematok harga versi digital lebih rendah dibandingkan dengan rilisan fisik.

Selisih Harga Sepuluh Dolar

Langkah bersejarah ini menandai pertama kalinya Nintendo secara resmi memberikan insentif harga bagi konsumen yang beralih ke ekosistem non-fisik. Kebijakan ini akan memulai debutnya melalui judul gim yang sangat dinantikan, Yoshi and the Mysterious Book.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, gim Yoshi and the Mysterious Book yang dijadwalkan meluncur secara global pada 21 Mei 2026, akan memiliki skema harga yang berbeda di tiap formatnya. Untuk versi digital di Nintendo eShop, gim ini dibanderol seharga 59,99 dolar AS atau sekitar Rp950 ribuan. Sementara itu, untuk versi fisik yang menggunakan media kartu (cartridge), konsumen harus merogoh kocek lebih dalam sebesar 69,99 dolar AS atau sekitar Rp1,1 juta.

Pihak Nintendo menjelaskan bahwa selisih harga sebesar 10 dolar AS tersebut merupakan kompensasi atas biaya tambahan yang timbul dalam proses manufaktur, logistik, dan distribusi media fisik. Meskipun harga berbeda, Nintendo menjamin bahwa konten dan pengalaman bermain yang didapatkan konsumen tetap identik tanpa ada pengurangan fitur sedikitpun.

Dampak bagi Retailer dan Konsumen

Nintendo tetap menetapkan harga saran atau MSRP. Namun, perusahaan memberi fleksibilitas kepada retailer. Toko fisik tetap memiliki wewenang menentukan harga akhir. Setiap gerai bisa menetapkan harga masing-masing.

Di sisi lain, harga digital lebih murah. Kondisi ini diperkirakan mendorong perubahan perilaku konsumen. Minat terhadap unduhan digital bisa meningkat tajam. Tren ini diprediksi terjadi sepanjang 2026.

Para analis melihat langkah ini sebagai strategi bisnis. Nintendo ingin mengoptimalkan profitabilitas. Hal ini penting di tengah naiknya biaya produksi gim kelas atas untuk Switch 2.

Selain itu, strategi ini juga menekan biaya operasional. Ketergantungan pada stok fisik mulai dikurangi. Distribusi global pun menjadi lebih efisien.

Pionir Performa Switch 2

Gim Yoshi and the Mysterious Book disebut sebagai salah satu showcase grafis Nintendo Switch 2. Gim ini memanfaatkan arsitektur perangkat keras terbaru. Hasilnya, visual terlihat lebih tajam. Waktu loading juga menjadi hampir instan. Hal ini didukung oleh media penyimpanan internal yang lebih cepat.

Bagi penggemar di Indonesia, kebijakan ini membawa harapan baru. Harga yang lebih murah membuat gim original lebih mudah diakses. Terutama bagi mereka yang tidak terlalu mementingkan koleksi fisik. Rak buku bukan lagi prioritas utama bagi sebagian pemain.