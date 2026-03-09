Bandar Lampung (Lampost.co) — Nothing secara mengejutkan memutuskan untuk tidak merilis ponsel flagship di tahun 2026. Sebagai gantinya, perusahaan besutan Carl Pei ini resmi meluncurkan Nothing Phone 4a Pro pada 5 Maret 2026. Langkah berani ini diambil untuk memperkuat posisi Nothing di pasar kelas menengah premium dengan menghadirkan fitur-fitur flagship yang lebih terjangkau.

Nothing Phone 4a Pro hadir dengan desain yang jauh lebih matang. Meskipun tetap mempertahankan estetika transparan yang ikonik, perangkat ini kini menggunakan rangka aluminium unibody yang diklaim 34 persen lebih kuat dibandingkan generasi sebelumnya. Fitur utama yang menjadi daya tarik visual adalah Glyph Matrix, evolusi dari Glyph Interface yang kini memiliki 63 zona LED yang dapat dipersonalisasi untuk notifikasi, indikator volume, hingga progres pengisian daya.

Spesifikasi Performa dan Layar Gahar

Di sektor dapur pacu, Nothing Phone 4a Pro menjadi salah satu smartphone pertama yang mengadopsi chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Chipset ini menawarkan peningkatan performa CPU sebesar 27 persen dan GPU 30 persen dibandingkan generasi terdahulu, menjadikannya sangat tangguh untuk multitasking berat dan gaming kompetitif di tahun 2026.

Layar perangkat ini juga mengalami peningkatan signifikan. Nothing menyematkan panel Flexible AMOLED berukuran 6,83 inci dengan resolusi 1.5K (1260 x 2800 piksel). Layar ini mendukung refresh rate adaptif hingga 144Hz dan memiliki tingkat kecerahan puncak mencapai 5.000 nits, salah satu yang tertinggi di kelasnya saat ini.

Terobosan Kamera Periskop 140x Zoom

Sektor fotografi menjadi pembeda utama varian Pro ini. Nothing Phone 4a Pro mengusung konfigurasi tiga kamera belakang yang dipimpin oleh sensor utama 50MP Sony LYT-700C dengan OIS. Yang paling menarik adalah kehadiran lensa periskop telephoto 50MP yang mendukung 3.5x optical zoom dan kemampuan digital zoom hingga 140x.

Untuk kebutuhan ultrawide, tersedia lensa 8MP, sementara di bagian depan terdapat kamera selfie 32MP yang tertanam di lubang punch-hole minimalis. Dukungan perangkat lunak Nothing OS 4.1 berbasis Android 16 memastikan pemrosesan gambar yang lebih natural dengan teknologi AI Photography terbaru.

Baterai dan Daya Tahan

Ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 5.080 mAh yang didukung pengisian cepat 50W PD. Nothing mengklaim baterai ini dapat terisi hingga 50 persen hanya dalam waktu 22 menit. Selain itu, perangkat ini telah mengantongi sertifikasi IP65, yang berarti tahan terhadap debu dan semprotan air dari segala arah.

Harga dan Ketersediaan

Nothing Phone 4a Pro tersedia dalam tiga pilihan warna: Black, Silver, dan Pink. Di pasar internasional, perangkat ini dibanderol dengan harga mulai dari:

8GB/128GB: Sekitar Rp7,4 Juta (39.999 Rupee)

8GB/256GB: Sekitar Rp7,9 Juta (42.999 Rupee)

12GB/256GB: Sekitar Rp8,5 Juta (45.999 Rupee)

Kehadiran Nothing Phone 4a Pro di Indonesia diprediksi akan menyusul dalam beberapa pekan ke depan melalui jalur distributor resmi, mengingat basis penggemar Nothing yang terus tumbuh di tanah air.