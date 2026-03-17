SAN JOSE (Lampost.co) — Nvidia kembali mengguncang industri teknologi dunia melalui pengumuman generasi terbaru teknologi Deep Learning Super Sampling (DLSS) 5 dalam ajang GTC 2026 yang berlangsung pada 16 Maret 2026. CEO Nvidia, Jensen Huang, menyebut inovasi ini sebagai momen GPT bagi dunia grafis komputer.

Berbeda dengan generasi sebelumnya yang fokus pada peningkatan frame rate dan resolusi, DLSS 5 memperkenalkan konsep Neural Rendering masa nyata. Teknologi ini mampu menginfusi piksel dengan pencahayaan dan material fotorealistik. Sebelumnya, hasil seperti ini hanya bisa dicapai melalui proses rendering film Hollywood selama berjam-jam.

Lompatan Visual Terbesar Sejak Ray Tracing

Dalam pidato utamanya, Jensen Huang menjelaskan bahwa DLSS 5 bukan sekadar alat upscaling. Teknologi ini menggunakan model AI generatif yang dilatih secara mendalam untuk memahami semantik adegan yang kompleks. Contohnya adalah pori-pori kulit (subsurface scattering), detail rambut, hingga interaksi cahaya pada berbagai jenis kain.

Ini adalah lompatan paling signifikan sejak pengenalan real-time ray tracing pada 2018. Kami menggabungkan rendering tradisional dengan kecerdasan buatan generatif. Dengan cara ini, kami memberikan realisme visual yang belum pernah ada sebelumnya, ujar Jensen di hadapan ribuan pengembang di San Jose.

Eksklusivitas Seri RTX 50 Blackwell Ultra

Teknologi DLSS 5 dipastikan akan menjadi fitur eksklusif untuk jajaran kartu grafis terbaru Nvidia, yakni GeForce RTX 50-Series yang berbasis arsitektur Blackwell Ultra. Berkat Tensor Core generasi kelima yang lebih bertenaga, DLSS 5 mampu menjalankan proses rekonstruksi neural pada resolusi 4K secara real-time. Selain itu, fitur ini bekerja tanpa mengorbankan performa interaktif gim.

Meskipun DLSS 4.5 baru saja meluncur di awal tahun 2026 dengan fitur Multi Frame Generation 6X, kehadiran DLSS 5 menunjukkan betapa cepatnya Nvidia mendorong batas kemampuan AI dalam dunia gaming. Integrasi teknologi ini akan dilakukan melalui Nvidia Streamline SDK. Hal ini memudahkan pengembang untuk mengimplementasikannya pada gim berbasis Unreal Engine 5 dan mesin kustom lainnya.

Dukungan Gim dan Jadwal Rilis

Sejumlah studio gim raksasa seperti Bethesda, Capcom, Ubisoft, dan Tencent telah menyatakan dukungannya. Beberapa judul gim yang dikonfirmasi akan mendukung DLSS 5 pada saat peluncurannya meliputi:

Resident Evil Requiem

Hogwarts Legacy (Update 2026)

Assassin s Creed Shadows

Starfield (Update Photorealism)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Nvidia menargetkan peluncuran resmi DLSS 5 pada musim gugur 2026. Para analis industri memprediksi bahwa teknologi ini akan memicu gelombang upgrade perangkat keras besar-besaran. Perbedaan visual sangat kontras antara rendering tradisional dan neural rendering yang ditawarkan oleh DLSS 5.