Bandar Lampung (Lampost.co) — Pasar perangkat gaming portabel makin ramai, dan kini nama OnePlus ikut terseret dalam rumor terbaru. Perusahaan ini disebut tengah mengembangkan handheld gaming berbasis Android dengan pendekatan yang berbeda dari kompetitor.

Perangkat ini belum diumumkan secara resmi, namun sejumlah bocoran mulai bermunculan dan memberi gambaran awal soal arah yang diambil OnePlus—yakni menggabungkan pengalaman gaming dengan fitur khas smartphone.

Desain Mulai Terungkap

Informasi awal datang dari leaker teknologi Digital Chat Station yang menyebut OnePlus sedang menggarap perangkat gaming dengan fokus performa tinggi.

Bocoran terbaru memperlihatkan render bagian belakang perangkat. Meski belum final, desainnya sudah cukup menarik perhatian. Salah satu yang paling mencolok adalah kehadiran modul kamera ganda di bagian belakang—fitur yang jarang ditemukan pada perangkat handheld gaming.

Selain itu, terlihat pula tombol trigger fisik di sisi bodi. Ini menjadi indikasi kuat bahwa perangkat tersebut memang dirancang serius untuk gaming, terutama genre FPS yang membutuhkan kontrol presisi.

Fokus pada Pengalaman Gaming

Berbeda dengan handheld Android lain yang umumnya hanya fokus pada game, perangkat ini tampaknya ingin menawarkan pengalaman lebih luas.

Trigger fisik yang disematkan memberi sensasi tekan yang lebih nyata dibanding tombol sentuh. Hal ini bisa menjadi nilai tambah, terutama bagi gamer kompetitif yang mengandalkan respons cepat dan akurat.

Pendekatan ini juga mengingatkan pada smartphone gaming seperti RedMagic 11 Pro yang sudah lebih dulu menghadirkan fitur trigger, meski masih berbasis kapasitif.

Layar Besar dan Performa Flagship

Dari sisi spesifikasi, bocoran menyebut perangkat ini akan menggunakan layar sekitar 8 inci. Ukuran ini cukup besar untuk ukuran handheld, sehingga memberikan pengalaman visual yang lebih imersif.

Untuk dapur pacu, perangkat ini diprediksi akan menggunakan chipset kelas atas dari MediaTek. Salah satu rumor menyebut kemungkinan penggunaan Dimensity 9500 versi khusus, yang difokuskan untuk performa tinggi.

Jika benar, kombinasi layar besar dan chipset flagship akan membuat perangkat ini mampu menjalankan game berat maupun emulator dengan lancar.

Gabungan Konsol dan Smartphone?

Menariknya, OnePlus tampaknya tidak ingin membuat perangkat gaming “murni”. Dengan adanya kamera dan potensi fitur lain, perangkat ini bisa berfungsi layaknya smartphone dalam beberapa aspek.

Strategi ini berbeda dari banyak handheld Android yang hanya berfokus pada gaming tanpa fitur tambahan seperti kamera.

Jika berhasil, pendekatan ini bisa membuka segmen baru—perangkat hybrid yang tidak hanya untuk bermain game, tetapi juga untuk kebutuhan sehari-hari.

Masih Tahap Awal

Meski bocoran semakin ramai, hingga kini OnePlus belum memberikan konfirmasi resmi. Artinya, desain dan spesifikasi masih bisa berubah sebelum benar-benar diperkenalkan ke publik.

Namun satu hal yang jelas, jika rumor ini terbukti benar, OnePlus berpotensi menjadi pemain baru yang cukup menarik di pasar handheld gaming yang sedang berkembang pesat.