Bandar Lampung (Lampost.co) — Persaingan pasar smartphone lipat (foldable) mencapai titik puncaknya di tahun 2026. Setelah bertahun-tahun pengguna mengeluhkan adanya bekas lipatan (crease) di tengah layar, Oppo secara resmi mengumumkan kehadiran teknologi Zero-Feel Crease yang akan debut pada perangkat flagship terbaru mereka, Oppo Find N6.
Dalam pengumuman resmi dari markas besarnya di Binhai Bay Campus, China, 9 Maret 2026, Oppo mengonfirmasi bahwa peluncuran global Find N6 akan dilaksanakan pada 17 Maret mendatang. Teknologi Zero-Feel Crease ini disebut sebagai tonggak sejarah baru yang membuat permukaan layar internal terasa sepenuhnya rata dan mulus saat disentuh maupun dilihat dari berbagai sudut pandang.
Inovasi Engsel Titanium Flexion
Spesifikasi Monster di Tahun 2026
- Layar Utama: 8,12 inci LTPO OLED, Refresh Rate Adaptif 1-144Hz.
- Chipset: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Fabrikasi 2nm dari Samsung Foundry).
- Kamera: Sistem Kamera Quad-Ultra-Clear Hasselblad dengan sensor utama 200MP.
- Baterai: 6.000mAh dengan pengisian cepat 80W SuperVOOC.
- Fitur Pendukung: Dukungan Oppo AI Pen untuk produktivitas tingkat tinggi dan integrasi Agentic AI.
Respon Samsung dan Apple
Samsung menjadi salah satu yang paling disorot. Perusahaan ini sebelumnya telah memamerkan prototipe layar tanpa lipatan. Teknologi tersebut ditampilkan pada ajang CES 2026 pada Januari lalu.
Samsung kini diperkirakan akan mempercepat produksi massal panel barunya. Panel tersebut dikenal dengan nama Dual-Layer Ultra-Thin Glass. Teknologi ini dipersiapkan untuk lini Galaxy Z Fold 8. Samsung juga disebut menyiapkan varian baru bernama Galaxy Z Fold Wide.
Di sisi lain, Apple juga dilaporkan terus memantau perkembangan teknologi ini. Raksasa teknologi asal Amerika Serikat itu disebut sangat serius mempelajari konsep Zero-Feel Crease.
Beberapa analis industri bahkan sudah membuat prediksi. Apple diperkirakan akan menggunakan pendekatan teknologi serupa. Material yang digunakan disebut-sebut berbasis Liquidmetal.
Teknologi tersebut kemungkinan hadir pada iPhone Fold pertama. Perangkat itu dirumorkan meluncur pada musim gugur tahun 2026.
Bagi masyarakat Lampung, teknologi ini tentu menjadi kabar menarik. Banyak pengguna menginginkan perangkat dengan produktivitas seperti tablet. Namun tetap praktis seperti ponsel.
Teknologi Zero-Feel Crease dianggap menjawab keraguan lama pengguna. Terutama terkait daya tahan dan tampilan layar lipat.
Dengan inovasi ini, Oppo Find N6 diprediksi menjadi standar baru. Ponsel lipat premium di tahun 2026 kemungkinan akan mengikuti arah teknologi ini.