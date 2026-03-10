Bandar Lampung (Lampost.co) — Persaingan pasar smartphone lipat (foldable) mencapai titik puncaknya di tahun 2026. Setelah bertahun-tahun pengguna mengeluhkan adanya bekas lipatan (crease) di tengah layar, Oppo secara resmi mengumumkan kehadiran teknologi Zero-Feel Crease yang akan debut pada perangkat flagship terbaru mereka, Oppo Find N6.

Dalam pengumuman resmi dari markas besarnya di Binhai Bay Campus, China, 9 Maret 2026, Oppo mengonfirmasi bahwa peluncuran global Find N6 akan dilaksanakan pada 17 Maret mendatang. Teknologi Zero-Feel Crease ini disebut sebagai tonggak sejarah baru yang membuat permukaan layar internal terasa sepenuhnya rata dan mulus saat disentuh maupun dilihat dari berbagai sudut pandang.

Inovasi Engsel Titanium Flexion

Rahasia di balik hilangnya bekas lipatan pada Find N6 terletak pada arsitektur engsel terbaru yang disebut Titanium Flexion Hinge. Berbeda dengan mekanisme konvensional, engsel ini menggunakan material paduan titanium tingkat kedirgantaraan yang diproduksi dengan teknik cetak 3D canggih untuk mendistribusikan tekanan secara merata pada panel OLED saat perangkat dalam posisi tertutup.

Oppo mengklaim bahwa perangkat ini telah melalui uji ketahanan hingga 600.000 siklus lipatan tanpa menunjukkan penurunan kualitas layar. Hal ini melampaui standar industri tahun 2025 yang rata-rata hanya mencapai 400.000 lipatan, memberikan jaminan umur pakai hingga lebih dari 10 tahun untuk penggunaan normal. Spesifikasi Monster di Tahun 2026

Layar Utama: 8,12 inci LTPO OLED, Refresh Rate Adaptif 1-144Hz.

Chipset: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Fabrikasi 2nm dari Samsung Foundry).

Kamera: Sistem Kamera Quad-Ultra-Clear Hasselblad dengan sensor utama 200MP.

Baterai: 6.000mAh dengan pengisian cepat 80W SuperVOOC.

Fitur Pendukung: Dukungan Oppo AI Pen untuk produktivitas tingkat tinggi dan integrasi Agentic AI. Respon Samsung dan Apple Selain fokus pada kesempurnaan layar, Oppo Find N6 juga dibekali spesifikasi kelas atas untuk bersaing dengan Samsung Galaxy Z Fold 8 yang juga diprediksi mengusung teknologi serupa pada pertengahan tahun ini. Berikut adalah bocoran spesifikasi utamanya: