Bocoran Oppo Find X10 Pro 2026: Sensor Kamera Ganda 1 Inci dan Revolusi Baterai Padat

Bandar Lampung (Lampost.co) — Persaingan ponsel pintar kelas atas di tahun 2026 mencapai titik didih baru. Oppo, raksasa teknologi asal Tiongkok, dilaporkan tengah mempersiapkan peluncuran global seri flagship terbaru mereka, Oppo Find X10. Menjelang ajang Mobile World Congress (MWC) 2026 di Barcelona, berbagai bocoran spesifikasi “monster” dari perangkat ini mulai membanjiri jagat maya. Hal ini menjanjikan lompatan teknologi yang belum pernah ada sebelumnya.

Oppo Find X10 seri ini diprediksi bukan sekadar pembaruan rutin. Sebaliknya, ini adalah sebuah pernyataan perang terhadap dominasi Samsung S26 Ultra dan iPhone 17 Pro Max yang saat ini menguasai pasar global.

Layar Tanpa Cela: Teknologi Invisible Camera 3.0

Salah satu kejutan terbesar dari Oppo Find X10 Pro adalah hilangnya lubang kamera depan (punch hole). Berdasarkan bocoran skema desain, Oppo telah menyempurnakan teknologi Under-Display Camera (UDC) generasi ketiga. Layar AMOLED LTPO 6.0 beresolusi 2K ini benar-benar bersih tanpa gangguan. Selain itu, tingkat kerapatan piksel di area kamera kini identik dengan bagian layar lainnya. Hal ini membuatnya mustahil terlihat oleh mata telanjang.

Kamera: Kolaborasi Hasselblad dengan Dua Sensor 1 Inci

Di sektor fotografi, Oppo Find X10 kembali bekerja sama dengan Hasselblad. Namun, kali ini mereka melakukan langkah ekstrem. Jika sebelumnya sensor 1 inci hanya ada pada kamera utama, Find X10 Pro dirumorkan menggunakan “Dual 1-inch Main Sensors”. Satu untuk lensa wide standar, dan satu lagi khusus untuk lensa ultrawide.

Konfigurasi ini memungkinkan pengambilan gambar di kondisi minim cahaya (low-light) dengan detail yang setara dengan kamera DSLR profesional. Ditambah lagi dengan teknologi Hyper-Tone Image Engine 2026 yang mampu memproses warna secara alami namun tetap dramatis khas estetika Hasselblad.

Performa Tanpa Batas dengan Snapdragon 8 Gen 5

Dapur pacu Oppo Find X10 dipastikan akan ditenagai oleh chipset terbaru Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 5 (atau varian tertinggi di awal 2026). Arsitektur 2 nanometer yang diusungnya tidak hanya menawarkan kecepatan pemrosesan data kilat untuk gim berat. Namun, chipset ini juga memiliki integrasi AI generatif secara on-device yang lebih pintar. Selain itu, pengguna dapat melakukan penyuntingan video 8K secara real-time langsung dari ponsel tanpa lag sedikit pun.

Pengisian Daya 240W: Penuh dalam 9 Menit

Oppo tidak melupakan akarnya sebagai pionir pengisian daya cepat. Find X10 dikabarkan akan mengusung teknologi SuperVOOC 240W. Dengan kapasitas baterai 5.600 mAh yang menggunakan material silikon-karbon kepadatan tinggi, ponsel ini diklaim dapat terisi dari 0 hingga 100 persen hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Ini adalah solusi bagi mobilitas tinggi pengguna di tahun 2026 yang tak ingin terikat kabel terlalu lama.

Estimasi Harga dan Ketersediaan

Meski belum ada rilis resmi, para analis pasar memprediksi Oppo Find X10 akan dibanderol mulai dari kisaran Rp18,5 juta. Sementara, varian Find X10 Pro bisa menyentuh angka Rp22 juta hingga Rp25 juta untuk memori tertinggi. Sebagai tambahan, perangkat ini diperkirakan mulai masuk ke pasar Indonesia pada kuartal kedua 2026.