Bandar Lampung (Lampost.co) — Memasuki periode Escalation di awal tahun 2026, para pemain game extraction shooter besutan Embark Studios, Arc Raiders, kini tengah fokus pada dua mekanisme event dinamis yang paling menguntungkan sekaligus berbahaya: Locked Gate dan Hidden Bunker. Kedua area ini merupakan kunci untuk mendapatkan loot tier tertinggi dan blueprint senjata eksklusif yang tidak bisa ditemukan di area biasa.

Berikut adalah rincian lengkap mengenai apa itu Locked Gate dan Hidden Bunker serta cara menaklukkannya.

Locked Gate: Rahasia Bawah Tanah di Map The Blue Gate

Locked Gate adalah modifier peta khusus yang terjadi di wilayah The Blue Gate. Dalam event ini, akses ke terowongan bawah tanah (The Checkpoint) akan dikunci sepenuhnya, namun di dalamnya tersimpan loot dengan nilai yang jauh lebih tinggi dari standar.

Cara Membuka Locked Gate:

Pemain atau tim harus mengumpulkan 4 Security Codes (Kode Keamanan) yang tersebar di empat lokasi berbeda: Raiders Refuge, Reinforced Reception, Pilgrims Peak, dan Ancient Fort.

Setelah kode ditemukan, pemain harus membawanya ke Gate Control Room yang terletak di tengah peta.

Input keempat kode tersebut ke terminal komputer untuk membuka gerbang utama.

Hadiah Eksklusif: Target utama di lokasi ini adalah Bobcat Weapon Blueprint. Selain itu, pemain sering kali harus menghadapi boss Arc Bastion yang menjaga area Security Wing untuk mendapatkan komponen langka.

Hidden Bunker: Perburuan Data di Spaceport

Berbeda dengan Locked Gate, Hidden Bunker merupakan event yang berlokasi di map Spaceport. Event ini menuntut kerja sama (atau persaingan) intens antar raider untuk membuka pintu baja raksasa yang tertanam di tanah dekat area Fuel Lines.

Mekanisme Membuka Bunker:

Terdapat 4 Antena Rooftop yang muncul secara acak di atap gedung-gedung sekitar Spaceport (seperti Rocket Assembly atau Control Tower).

Pemain harus mengaktifkan antena tersebut dua kali. Aktivasi pertama akan memicu gelombang serangan Arc (Wasps dan Hornets).

Setelah keempat antena aktif, pintu bunker akan terbuka secara otomatis bagi seluruh pemain di server.

Hadiah Eksklusif: Di dalam bunker, terdapat 8 terminal data yang memberikan poin trial tinggi. Loot utama yang dicari adalah Volcano Weapon Blueprint. Waktu operasional topside dalam event ini biasanya diperpanjang menjadi 40 menit karena kompleksitasnya.

Tips Strategi di Tahun 2026

Mengingat hari ini adalah 23 Februari 2026, perlu dicatat bahwa besok (24 Februari) update Shrouded Sky akan diluncurkan. Update ini diprediksi akan mengubah meta di kedua lokasi tersebut karena adanya kondisi cuaca Hurricane yang menurunkan visibilitas secara drastis.

Sangat disarankan bagi para raider untuk membawa perlengkapan seperti Ziplines atau Snap Hooks saat menjalankan event Hidden Bunker guna mempermudah akses ke antena tinggi. Di Locked Gate, waspadalah terhadap jebakan landmine yang lebih banyak muncul selama event berlangsung.

Kerja sama antar faksi sangat dianjurkan untuk membuka pintu, namun bersiaplah untuk pengkhianatan di titik ekstraksi (extraction point) setelah loot berharga didapatkan.