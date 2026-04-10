Bandar Lampung (Lampost.co) — Update terbaru Dota 2 kembali mengguncang meta. Lewat Patch 7.41b yang dirilis 7 April 2026, Valve Corporation melakukan penyesuaian besar-besaran pada puluhan hero dan sejumlah item penting.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Setelah perubahan besar di patch sebelumnya, beberapa hero dan strategi dianggap terlalu dominan. Hasilnya, patch 7.41b hadir sebagai “rem darurat” untuk menyeimbangkan permainan.

Dua nama langsung jadi sorotan: Meepo dan Alchemist.

Meepo Dipukul Telak, Tidak Lagi Sebebas Dulu

Meepo yang sebelumnya sering jadi momok kini harus turun tahta.

Valve memangkas berbagai aspek penting dari hero ini. Mulai dari kapasitas HP dan mana yang kini bergantung lebih ketat pada jumlah clone, hingga peningkatan cooldown MegaMeepo yang melonjak drastis.

Tak hanya itu, kemampuan lifesteal dari Ransack ikut dikurangi, dan pertumbuhan Strength juga dipangkas. Dampaknya jelas: Meepo jadi jauh lebih rentan, terutama saat masuk late game.

Bagi pemain, ini berarti gaya main “snowball cepat” Meepo kini jauh lebih berisiko.

Alchemist Ikut Terseret, Farming Tak Lagi Sebebas Itu

Nasib serupa juga dialami Alchemist.

Pengurangan Agility dasar membuatnya lebih lemah di early game. Namun perubahan paling terasa ada pada sistem talent yang kini dirombak.

Pilihan antara efek slow, pengurangan damage, dan armor reduction kini dipindah ke level berbeda. Ini memaksa pemain untuk menentukan arah build lebih awal—apakah ingin bertahan atau agresif.

Singkatnya, Alchemist tidak lagi fleksibel seperti sebelumnya.

Perubahan BKB, Dampaknya Besar ke Semua Hero

Salah satu perubahan paling krusial ada pada Black King Bar (BKB).

Efek Avatar kini punya durasi tetap yang tidak bisa diperpanjang oleh efek apa pun. Ini mengubah banyak skenario team fight, terutama bagi hero core yang selama ini mengandalkan durasi BKB lebih lama.

Artinya, timing penggunaan BKB sekarang jadi jauh lebih penting.

Meta Regenerasi Dikerem, Item Ikut Disesuaikan

Patch ini juga terlihat jelas ingin menurunkan dominasi build regen HP.

Item berbasis Sange seperti Heaven’s Halberd, Sange and Yasha, dan Kaya and Sange mengalami pengurangan bonus regenerasi.

Sementara itu, item baru Consecrated Wraps juga dirombak. Bonus atribut dikurangi, sistem charge diperkenalkan, dan efeknya kini lebih situasional.

Hasilnya, meta sustain yang sebelumnya terlalu kuat mulai ditekan.

Ada Buff Juga, Ini Hero yang Diuntungkan

Meski banyak nerf, beberapa hero justru mendapat angin segar.

Timbersaw mengalami peningkatan scaling di beberapa skill utamanya, membuatnya lebih berbahaya di mid hingga late game.

Phantom Assassin dan Pudge juga mendapat peningkatan status yang memperkuat posisi mereka di meta.

Sementara itu, Chaos Knight kini lebih konsisten dengan Phantasm yang selalu menghasilkan tiga ilusi, meski damage awalnya sedikit dikurangi.

Kesimpulan: Meta Bergeser, Adaptasi Jadi Kunci

Patch 7.41b jelas bukan update kecil. Ini adalah penyesuaian besar yang mengubah arah permainan.

Meepo dan Alchemist yang sebelumnya mendominasi kini harus bermain lebih hati-hati. Di sisi lain, perubahan pada BKB dan item regen akan berdampak luas ke hampir semua hero.

Bagi pemain, satu hal yang pasti: meta sudah berubah. Dan seperti biasa di Dota 2, siapa yang paling cepat beradaptasi, dialah yang akan unggul.